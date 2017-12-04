Юлия Высоцкая откровенно о внебрачной дочери своего мужа

Юлия Высоцкая внезапно разоткровенничалась о своей личной жизни на передаче "Жди меня". Актриса призналась, что у ее мужа нашлась внебрачная дочь, но ситуация разрешилась благополучно.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе больше 19 лет. Они считаются одной из самых крепких и гармоничных супружеских пар в отечественном кинематографе. Актриса во всем поддерживает мужа. Даже если дело касается такой щекотливой темы, как внебрачные связи.

К примеру, на передаче "Жди меня" Высоцкая рассказала о дочери Кончаловского. "В моей семье была такая ситуация: мой муж узнал о ребенке, мама которого скрывала, что он родился. Все в итоге разрешилось хорошо. Девочка наша. Папа ее любит, обожает. У них все хорошо", – поведала актриса.

Журналисты StarHit сделали вывод, что речь идет об актрисе Дарье Михалковой, которая появилась на свет в результате отношений Андрея Кончаловского со студенткой ВГИКа Ириной Бразговкой. О существовании дочери режиссер узнал, когда Дарье было почти 17 лет. Интересно, что Кончаловскому о внебрачной наследнице сообщил доброжелатель, который считал, что Бразговке было трудно одной поднимать ребенка.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Дек 2 2017 в 11:11 PST

Позднее на телешоу Дарья Михалкова так высказалась о родстве с именитым режиссером: "У нас вдруг начали появляться средства. Я стала учить английский. Потом мама спросила, чем бы я хотела заниматься. И тогда я задала ей вопрос, кто мой отец. Она сказала, что очень известный режиссер Андрей Кончаловский. Я побежала к зеркалу искать сходство. Первый раз мы встретились с отцом на Красной площади. Папа был режиссером-постановщиком концерта к 850-летию Москвы, а я пела в хоре. Мама подвела меня к нему и сказала: "Это Даша". Папа потом все время подходил ко мне и спрашивал, не замерзла ли я. В первую встречу он сказал, что не уверен, что я его дочь, и что все это для него очень странно. И я его понимаю. Сама не могла долго принять эту ситуацию. До теста ДНК дело не дошло, хотя я была бы не против".