Юлия Высоцкая рассказала о трудностях на работе

Известная актриса Юлия Высоцкая поделилась своим мнением о передаче "Жди меня". С 27 октября девушка станет ведущей этой программы.

Своими мыслями по поводу этого события актриса поделилась в новом выпуске своего видеоблога. Девушка призналась, что она очень рада. "Я такая окрыленная этим проектом", – заявила Высоцкая. Актрисе нравится, что на телевидении существует программа, в которой действительно хотят помочь людям. "Это настолько редкий подход, когда большой группе людей интересен человек и хочется человеку помочь", – считает Юлия Высоцкая.

Не смотря на массу позитивных моментов, новая ведущая "Жди меня" рассказала и о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться на съемках. "Дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей – честно говоря, это все сложно, эмоционально это не просто", – делится с поклонниками Высоцкая.