Тарасов о любовнице: Малышка делает все, что попрошу

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко дали совместное интервью. Футболист высказался о браке с Ольгой Бузовой и о том, что собирается построить новую семью с привлекательной моделью, которая для него "делает все".

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. В Сети активно муссировались слухи о том, что футболист закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, когда еще состоял в браке, однако спортсмен опроверг это утверждение. "Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью прошлого года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре", – заявил Тарасов.

Спортсмен признался, что не переживал развод, потому что все для себя решил. "Я очень сдержанный человек. Могу долго терпеть, взвешивать, обдумывать, но если взрываюсь, то бесповоротно. Любовь прошла, завяли помидоры. Не хочу никого обвинять и оскорблять. Эта история закончилась. В любом случае виноваты оба. Не бывает, что только один", – заключил футболист.

Тем не менее Дмитрий признался, что ему было тяжело. "Тему прошлых отношений старался с Настей вообще не обсуждать. Какие-то моменты, конечно, вылезали, шесть лет из жизни не выкинешь. Мне реально было тяжело: два брака, разводы, ребенок… Даже посещали мысли: "А зачем все это продолжать? Может, лучше для себя пожить, погулять?" Но Настя заставила меня иначе посмотреть на отношения, любовь. Рискнул и доверился ей…" – рассказал Дмитрий.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Сен 15 2017 в 6:36 PDT

Анастасия отметила, что вначале "боялась с ним связываться", потому что не знала, к чему приведут эти отношения. А когда все же рискнула, на нее вылился ушат помоев. Сначала модель эмоционально реагировала на оскорбления, но постепенно научилась не обращать внимания на хейтеров.

В марте Костенко и Тарасов начали жить вместе. Анастасия отметила, что раньше никогда не жила с мужчиной, поэтому испытывала дискомфорт от страха, что легкость отношений может закончиться, однако этого не случилось. А вот быт Настю не испугал: она с удовольствием готовит и заботится об избраннике.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 17 2017 в 11:33 PST

Дмитрия тоже все устраивает. Футболист признался, что обожает в исполнении возлюбленной булочки с корицей. "Обычно малышка делает все, что попрошу, – первое, второе, третье… Суп должен быть обязательно. Тороплюсь с тренировки домой, потому что там меня ждет Настенька с вкусным обедом. Я счастливый человек", – заявил Тарасов.

А недавно влюбленные переехали в загородный дом, купленный футболистом. Дмитрий отметил, что у них серьезные намерения – в планах свадьба. "Мы обсуждали эту тему, но надо основательно подготовиться. В будущем хотим большую семью", – признался спортсмен. Костенко заявила, что видит Тарасова отцом своих детей. "Возможно, рожу раньше, чем планировала, но не в ближайший год", – цитирует Анастасию Костенко StarHit.