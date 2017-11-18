Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее

Эксклюзив Особое мнение Интервью Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала на "Доме-2" Шаповалов умер после операции

Выбор читателей

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Суббота 18 ноября
Лента новостей
18:04
Основатель AC/DC умер после продолжительной болезни
17:36
Как проходило второе венчание Пугачевой
16:25
Москвичи обезумели из-за кроссовок Канье Уэста
15:46
Опубликованы фото с тайной свадьбы Уильямс и армянина
15:40
"ЦСКА" предстанет перед пассажирами во всей красе
15:11
Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"
14:17
На северо-востоке Москвы горит склад декораций
13:18
Соблазнительные фото новой помощницы Шойгу
12:56
Москвичи штурмуют Большой из-за Серебренникова
10:48
Пугачева и Галкин обвенчались (видео)
10:21
Украинцы в ужасе от срыва концерта Райкина в Одессе
10:06
Названа причина перестрелки в "Москва-Сити"
22:02
Песков в восторге от поцелуев с Бузовой
21:57
В небе над Англией столкнулись вертолет и самолет
21:46
Девушка-трансгендер рассказала о своей сексуальной жизни
21:45
Умер легендарный советский баскетболист
21:41
Под Москвой автомобиль сбил женщину с коляской
21:38
Московский мажор прокатился по встречке на Рублевке (видео)
21:34
Бабушка продала квартиру ради Мацуева
21:22
В Царицыно иномарка сбила пешехода
21:08
Россиянину отказались пересаживать голову
21:06
Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
20:48
В Москве при столкновении скутера и внедорожника пострадал человек
20:26
Анжелика Агурбаш попала в беду
20:07
Любовник Волочковой наорал на Кудрявцеву
19:55
Найден способ побороть порнозависимость
19:53
Польша изощренно унизила Порошенко
19:49
Малахов о своем ребенке: Маленький, красненький
19:15
Дочь Ксении Бородиной поразила красотой
19:09
Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"
19:03
Смазливая украинка рассказала о сексе на трибуне Рады
19:01
Ведущая "Дома-2" шокировала пивным животом
18:49
Жена Меладзе пришла на премию в ошейнике и кожаном корсете
18:22
Врачи впервые трансплантировали человеческую голову
18:05
Населению России грозит вымирание
18:00
Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
17:42
Сын Джигарханяна накинулся на Цымбалюк-Романовскую
17:20
Как коты помогали российским императорам
17:02
Безумные регионы: прокурор застрелил судью
16:46
Шойгу взял в помощники сексапильную телеведущую
16:44
Актер из "Морских дьяволов" найден мертвым
16:28
Как избавиться от противных 100 "килограммов" за вечер
16:18
Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
16:15
Когда в Москву придет зима
16:11
Порошенко пытались убить
15:54
У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи
15:48
Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:40
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
15:30
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
15:25
Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия
15:05
В больших автобусах и трамваях отменят турникеты с 1 января 2018 года
14:54
Федор Бондарчук ответит за избиение
14:53
Вор уснул с добычей у дома жертвы
14:45
Стогниенко: Не стоит все выкладывать
14:39
Госдума приняла бюджет роста во втором чтении
14:30
В Москве обокрали звезду "Дома-2"
14:23
Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"
14:23
Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
14:16
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе
14:15
Российская армия избавится от толстяков
14:07
Асгардия обрела свою территорию
14:06
Совет на выходные
13:49
Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II
13:36
Россияне должны банкам почти годовой доход страны
13:13
II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе
13:10
Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз
13:08
Под Мурманском упал метеорит (видео)
13:07
Чадов вернулся к Дитковските
13:00
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
12:51
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
12:42
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
12:25
На юго-западе Москвы появится неонатальный центр
12:21
Популярность принцессы привела в ярость мужа Елизаветы II
11:51
В Москве выходцы с Кавказа избили продавцов ради 20 киндер-сюрпризов
11:47
Участник "Дома-2" шокирован подлостью любовницы из кожвендиспансера
11:37
Именитый российский спортсмен пропал без вести
11:36
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
11:29
Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни
11:10
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
11:04
Дважды изнасилованная Шурыгина покинула Москву
10:50
Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
10:47
Лопыреву дали десять лет
10:42
Главные события Москвы с 17 по 23 ноября
10:37
"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото
10:29
Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука
10:00
На ТНТ произошли глобальные перемены
09:45
Савичевой подарили вторую жизнь
09:30
Неизвестная материя заинтриговала ученых
09:25
На западе Москвы эвакуировали торговый центр
09:24
В Башкирии на охоте застрелили федерального судью
09:10
В Москве хотят построить два новых вокзала
09:05
Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
09:00
Московский банк лишился лицензии
08:47
Чем опасен оргазм
08:40
Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
08:12
Россия поставила на место зарвавшиеся США
07:56
Умерла звезда "Трех мушкетеров"
07:54
Жена родила Андрею Малахову сына
00:45
Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"
22:04
Дюжев пошел на скандал из-за любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
Пугачевой стыдно за венчание
Сын Джигарханяна накинулся на Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес

Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее

Анастасия Костенко. Фото: vk.com/nastusha_kostenko
Футболист Дмитрий Тарасов и его юная пассия Анастасия Костенко не устают показывать публике свою любовь. Однако в большинстве случаев наталкиваются на упреки общественности.
прочитано 482 раза

Так произошло и на этот раз. Костенко хотела показать своим поклонникам, как гармонично они смотрятся с Тарасовым, и выложила в Instagram милое фото.

ПО ТЕМЕ

На что Тарасов идет ради Бузовой

Тарасова с Костенко поймали на лжи

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Как приятно ощущать себя маленькой девочкой под защитой такого сильного мужчины", – подписала снимок 23-летняя модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако внимание подписчиков Костенко привлек не сахарный пост о любви, а огромный крест, болтающийся на шее девушки. "Еще больше креста не нашлось?)" "какой ужасный крест! Это видимо, чтоб всем было сразу видно, какая Настя праведница", "Обвешалась как елка", "Новый год же скоро... Соответствует", – высмеяли Анастасию фаловеры.

Модель, которая часто вступает в полемику со своими подписчиками, на этот раз от комментариев воздержалась.

Напомним, что футболист Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко намекнули на скорую свадьбу. Влюбленные, якобы, даже выбрали дату. Торжество должно состояться 14 декабря. 

Автор: Алёна Нестерова18 ноября 2017, 17:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

567

комментарии

Политика

Польша изощренно унизила Порошенко
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
Россия поставила на место зарвавшиеся США
Трампа сгубила бутылка (видео)

Шоу-бизнес

Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой
У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Что стало с могилой Олега Яковлева
Влад Топалов откровенно рассказал об опухоли в горле

Проишествия

Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"
На ТНТ произошли глобальные перемены
Как коты помогали российским императорам
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Шоу-бизнес

Бузова рассказала о своем мужчине

Певица намекнула на новые отношения
Шоу-бизнес

Пугачевой стыдно за венчание

Примадонна заявила, что будет каяться всю свою жизнь
Шоу-бизнес

Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой

Артист дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее

Костенко выложила в Instagram милое фото

Гороскоп

Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении

Фоторепортажи

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера

Спорт

Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
Предателя Родченкова решили расстрелять
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Регионы

Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
Безумные регионы: прокурор застрелил судью
Вор уснул с добычей у дома жертвы
Под Мурманском упал метеорит (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru