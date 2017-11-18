Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее

Футболист Дмитрий Тарасов и его юная пассия Анастасия Костенко не устают показывать публике свою любовь. Однако в большинстве случаев наталкиваются на упреки общественности.

Так произошло и на этот раз. Костенко хотела показать своим поклонникам, как гармонично они смотрятся с Тарасовым, и выложила в Instagram милое фото.

"Как приятно ощущать себя маленькой девочкой под защитой такого сильного мужчины", – подписала снимок 23-летняя модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако внимание подписчиков Костенко привлек не сахарный пост о любви, а огромный крест, болтающийся на шее девушки. "Еще больше креста не нашлось?)" "какой ужасный крест! Это видимо, чтоб всем было сразу видно, какая Настя праведница", "Обвешалась как елка", "Новый год же скоро... Соответствует", – высмеяли Анастасию фаловеры.

Модель, которая часто вступает в полемику со своими подписчиками, на этот раз от комментариев воздержалась.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 17 2017 в 11:33 PST

Напомним, что футболист Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко намекнули на скорую свадьбу. Влюбленные, якобы, даже выбрали дату. Торжество должно состояться 14 декабря.