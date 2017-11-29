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Шоу-бизнес

Тарасов стал копией своей любовницы

Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и его юная пассия Анастасия Костенко порадовали поклонников новым образом. Свежее фото полузащитник опубликовал в Instagram.

Продолжение: Футболист побил Бузову
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На снимке Настя нежно обнимает Дмитрия, слегка соприкасаясь лбами. При этом влюбленные облачены в одинаковые толстовки.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Как подметили внимательные фанаты, за почти год совместной жизни футболист стал очень похож на свою избранницу. "Очень приятно смотреть❣️ когда люди любят искренне и начинать совместное проживание , то начинают даже чем то похожи становится",  Такие милые, вы даже чем то похожи", "Одинаковки", "Очень похожи", – написали поклонники полузащитника (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Однако нашлись и те, кому внешний вид Тарасова и его возлюбленной не понравился. Хейтеры даже припомнили футболисту его бывшую жену. "Под сумочку Бузовой подходит", "Вот бывают же люди когда обычная вещь украшает его , а тут вроде бы бренд и ни чего не красит , ну вот не ваше это 🤷‍♀️ Что не одень на вас ,то не смотрится", "Фу, после Бузовой обещал не выставлять любовь напоказ, а тут даже шмотки одинаковые напялили", – отметили пользователи Сети в комментариях поп фото в Instagram.

Напомним, что футболист Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко намекнули на скорую свадьбу. Влюбленные, якобы, даже выбрали дату. Торжество должно состояться 14 декабря.  

Автор: Алёна Нестерова29 ноября 2017, 20:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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