Тарасову и Костенко дали два года

Популярная блогерша Лена Миро дала браку футболиста Дмитрия Тарасова с моделью Анастасией Костенко не больше двух лет. Девушка наступает на грабли своих предшественниц.

"Костенко ведет себя точь-в-точь как Бузова – жена Тарасова № 2: не успел колченогий сделать ей предложение, как она уже раструбила о том в Инстаграме", – написала в своем LiveJournal Миро. По мнению девушки, это неправильная стратегия. Она приводит в пример предыдущие отношения Тарасова. Миро уверена, что футболисту не нужна "хорошая жена". "Плохой футболист бросил уже две хороших жены, которые ему преданно служили, благодарно снимали его подростковые свечки и шарики на видео и выкладывали это в Инстаграм. И где они теперь?", – объясняет Лена.

Она считает поведение Анастасии Костенко крайне глупым. По словам Миро, невеста скандального футболиста не учится на чужих ошибках: "Вот что должно быть в голове у человека, который знает, на чем сломали шеи другие, и все равно туда прет". Такое поведение, с точки зрения популярной блогерши, свойственно излишне самоуверенным и неумным людям.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 21, 2017 at 9:13 PST

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что Анастасия Костенко поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Ее возлюбленный, футболист Дмитрий Тарасов сделал ей предложение. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, а комментаторы уже сделали вывод, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.

Предложение возлюбленной футболист сделал во время совместного отдыха на Мальдивах. Недавно модель поделилась с общественностью видео, на котором спортсмен устроил для нее романтический вечер со свечами, лепестками роз и признанием в любви. Отметим, что влюбленные отмечают важную дату – они уже год вместе.