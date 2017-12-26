Лазарев отказался переступать порог дома преданной Кудрявцевой
Светская львица ответит на вопросы сразу нескольких человек, среди которых – Николай Басков и Сергей Лазарев. Последний опубликовал в своем аккаунте в Instagram короткий тизер передачи. В ролике видно, как бывшие любовники обмениваются колкостями. Телеведущая рассказала певцу, что после разрыва избавилась от всех вещей, напоминающих о нем, сообщает сайт teleprogramma.pro.
Сергей вспомнил, как подарил Лере щеночка: "Малюсенького такого щеночечка, с ладонь, дарю Лере, Лера счастлива, плачет. Где собака, Лера?" Кудрявцева с улыбкой отвечает: "У мамы". "Это что, какое-то плохое воспоминание обо мне?" – удивился Лазарев. В другом моменте колкости музыканта были на грани оскорбительных.
Лера в шутку позвала певца в гости, на что тот презрительно заявил: "Ты знаешь, я в твой дом не ходок уже как-то. Там другим мужчиной пахнет". Ошарашенная Кудрявцева смогла ответить только: "Но мы же дружим". Лера явно не ожидала такого жестокого ответа от бывшего возлюбленного.
Отметим, что столь резкое высказывание Лазарева последовало после рассказа телеведущей о своей счастливой жизни с новым мужем. Возможно, певцу до сих пор не дает покоя бывшая любовь.
Напомним, Лера Кудрявцева живет с хоккеистом Игорем Макаровым. В начале осени спортсмену исполнилось 30 лет. 47-летняя телеведущая поздравила супруга с юбилеем в Instagram. На снимках Кудрявцева и Макаров запечатлены в компании друзей, а также наедине. Причем на одной фотографии Лера и Игорь целуются. "С днем Рождения родной ❤️🎉🎉🎉❗️Ты– моя Защита, ты– мой друг, ты – мой муж и моя любовь 😍 Пусть все мечты сбываются ❗️Будь счастлив бус всегда 🙏🏽❤️ (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к мужу телеведущая.
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