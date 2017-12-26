Лазарев отказался переступать порог дома преданной Кудрявцевой

Стали известны подробности нового выпуска передачи "Секрет на миллион" на НТВ. На этот раз ведущая Лера Кудрявцева примерила на себя роль гостя шоу.

Светская львица ответит на вопросы сразу нескольких человек, среди которых – Николай Басков и Сергей Лазарев. Последний опубликовал в своем аккаунте в Instagram короткий тизер передачи. В ролике видно, как бывшие любовники обмениваются колкостями. Телеведущая рассказала певцу, что после разрыва избавилась от всех вещей, напоминающих о нем, сообщает сайт teleprogramma.pro.

Сергей вспомнил, как подарил Лере щеночка: "Малюсенького такого щеночечка, с ладонь, дарю Лере, Лера счастлива, плачет. Где собака, Лера?" Кудрявцева с улыбкой отвечает: "У мамы". "Это что, какое-то плохое воспоминание обо мне?" – удивился Лазарев. В другом моменте колкости музыканта были на грани оскорбительных.

Лера в шутку позвала певца в гости, на что тот презрительно заявил: "Ты знаешь, я в твой дом не ходок уже как-то. Там другим мужчиной пахнет". Ошарашенная Кудрявцева смогла ответить только: "Но мы же дружим". Лера явно не ожидала такого жестокого ответа от бывшего возлюбленного.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 26, 2017 at 4:13 PST

Отметим, что столь резкое высказывание Лазарева последовало после рассказа телеведущей о своей счастливой жизни с новым мужем. Возможно, певцу до сих пор не дает покоя бывшая любовь.

Напомним, Лера Кудрявцева живет с хоккеистом Игорем Макаровым. В начале осени спортсмену исполнилось 30 лет. 47-летняя телеведущая поздравила супруга с юбилеем в Instagram. На снимках Кудрявцева и Макаров запечатлены в компании друзей, а также наедине. Причем на одной фотографии Лера и Игорь целуются. "С днем Рождения родной ❤️🎉🎉🎉❗️Ты– моя Защита, ты– мой друг, ты – мой муж и моя любовь 😍 Пусть все мечты сбываются ❗️Будь счастлив бус всегда 🙏🏽❤️ (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к мужу телеведущая.