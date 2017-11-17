Любовник Волочковой наорал на Кудрявцеву

Чермен Дзотов отказался проходить тест на полиграфе и наорал на ведущую программы Леру Кудрявцеву. Инцидент произошел вовремя записи шоу на телеканале НТВ.

Как стало известно Dni.Ru от участника съемок программы "Звезды сошлись", очередной выпуск которой выйдет в эфир 19 ноября, бывший любовник знаменитой балерины Анастасии Волочковой отказался проходить тест на полиграфе.

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, ведущие шоу, дважды предлагали Чермену Дзотову доказать свою правоту. Он должен был ответить всего на два вопроса: "Выкладывали ли вы эти фотографии в Сеть? Снимали ли вы их?". В первый раз бизнесмен отказался, сославшись на то, что сначала ему нужно поговорить со своим адвокатом, сообщает источник Dni.Ru. Юриста в тот момент в студии не было.

Во второй раз Чермен отреагировал намного более экспрессивно: как утверждает участник съемок, он накричал на Леру Кудрявцеву. "Мне кажется, у него началась истерика, нервный срыв. Он краснел, белел, закатывал глаза, потел, у него отвисала челюсть", – вспоминает очевидец.

Источник также отметил, что Дзотов на протяжении всей программы вел себя вызывающе нагло. "Выглядело так, словно с ним поработал психолог, который объяснил ему как себя вести. Под конец съемок он "посыпался", начал срываться. Это уже был не тот тихий молодой человек, которым его показывали на прошлых передачах", – поделился информацией участник съемок.

Он заявил, что Анастасия Волочкова, в отличие от Чермена Дзотова, согласилась пройти тест на полиграфе. Ведущие предложили ей ответить всего на один вопрос: "Она ли изображена на тех самых фотографиях?". Однако, так как бывший любовник балерины отказался от теста, то организаторы решили его не проводить.

"Если бы полиграф показал, что правильными ответами на все вопросы, которые хотели задать гостям шоу, было бы "да", это полностью разрушило бы новую версию Дзотова", – считает источник. Напомним Чермен Дзотов начал отрицать, что на интимных фото изображен он.

Программа "Звезды сошлись" с участием Анастасии Волочковой и Чермена Дзотова выйдет в эфир 19 ноября в 21:10. Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, вместе с экспертами попытаются разобраться в скандальной истории.