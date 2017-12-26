Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Актриса, певица и модель Анна Калашникова на страницах Dni.Ru появляется регулярно. В январе, например, она рассказывала нам об операции по увеличению груди: "Я всегда мечтала ее увеличить. То не было времени из-за работы или из-за беременности, то не могла найти хорошего хирурга и клинику. Наконец все сложилось: 22 января пройдет операция. Я уже сдала необходимые анализы, врач рассказал, как все пройдет. Сейчас набираюсь сил и настраиваюсь на серьезное дело, к которому так долго шла".

Потом Dni.Ru писали про шикарный подарок, который Анна получила от своего избранника, – квартиру в элитном жилом комплексе в Сокольниках за 40 миллионов. "Квартира очень большая, почти 150 метров, там свободная планировка, подразумеваются четыре комнаты. Есть первичная отделка, даже кое-что из мебели. Но некоторые моменты хочу изменить – скоро начну ремонт", – рассказывала Анна.

Летом Калашникова комментировала появление в Сети интимных снимков Анастасии Волочковой. "Я считаю, что Насте не стоит расстраиваться из-за этих фотографий, – заверила актриса Dni.Ru. – В такой ситуации может оказаться каждая публичная личность. 90% голливудских секс-символов продемонстрировали свои прелести всему миру во всех мыслимых и немыслимых позах и ситуациях. И Волочкова смотрится лучше многих из них".