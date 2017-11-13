Калашникова соблазнилась шикарными ягодицами Волочковой

Актриса вмешалась в грязный секс-скандал с балериной. И считает, что стесняться нечего.

Анастасия Волочкова в очередной раз стала героиней светской хроники благодаря пикантным снимкам. Фото, на которых известная танцовщица занимается сексом, были сделаны ее тогдашним бойфрендом и попали в Сеть через полгода после их расставания.

Приятельницу балерины Анну Калашникову этот инцидент возмутил. "Я считаю, что Насте не стоит расстраиваться из-за этих фотографий, – заверила актриса Dni.Ru. – В такой ситуации может оказаться каждая публичная личность. 90% голливудских секс-символов продемонстрировали свои прелести всему миру во всех мыслимых и немыслимых позах и ситуациях. И Волочкова смотрится лучше многих из них".

"У нее шикарное тело и соблазнительные ягодицы. Такие не грех показать. Что до ее молодого человека – честно говоря, не очень понимаю, зачем хранить в своем телефоне фото девушки, с которой ты расстался полгода назад. Лучше бы сразу удалил", – считает Калашникова.

Волочкова, напомним, была взбешена этой гнусной историей. "Если кто-то решил использовать меня как орудие для своего пиара, бог ему судья, – заявила она. – Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков".