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Джигарханян столкнулся с новой потерей

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Театр Армена Джигарханяна терпит новые убытки. Знаменитый актер решил отменить показ детского спектакля "Иван да Марья". 

Продолжение: Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
прочитано 78005 раз

Труппа поставила его, когда на подмостках командовала Виталина Цымбалюк-Романовская. Видимо, музыкальна сказка для детей напоминала Армену Борисовичу о скандальном разводе с бывшей женой. Из-за решения Джигарханяна театр терпит убытки – зрители начали массово сдавать билеты и требовать возврата денег.

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Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

По информации газеты "Комсомольская правда", из-за нехватки денег артисты получат за декабрь голый оклад без премий и надбавок – это в два раза меньше обычного заработка работников искусства. Кроме того, из-за череды скандалов и обысков, в последние месяцы посещаемость театра Армена Джигарханяна упала в два раза.

Сторонников знаменитого актера постигло еще одно очарование: адвокаты Виталины Цымбалюк-Романовской опровергли информацию о том, что их подзащитная травила Армена Джигарханяна сильнодействующим успокоительным. По словам юристов, никаких доказательств этой информации нет.

"Мы опровергаем эти сведения, поскольку они носят клеветнический характер. Они легко опровергаются содержанием протокола со список вещей, изъятых во время обыска у Виталины. У меня есть копия этого протокола, в нем 16 позиций. В списке нет никаких ампул. Ни про какую одежду со следами препаратов в протоколе речи не идет". – рассказала газете "Комсомольская правда" защитница Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. Она рассказала, что юристы уже готовят иски в суд по трем статьям: за клевету, за оскорбление личности, иск о защите деловой репутации.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что адвокат Армена Джигарханяна провел собственное расследование. Согласно его данным, Виталина Цымбалюк– Романовская колола артисту сильнодействующие успокоительные препараты, а он думал, что она вводит ему только инсулин.

"Вскрываются очень серьезные обстоятельства: по нашим данным, она колола ему сильнодействующие успокоительные препараты, а он думал, что она вводит ему только инсулин. И Армен Борисович находился в таком, мягко говоря, не очень нормальном состоянии. Был не сосредоточен, не понимал, что делает и что происходит" – рассказывал адвокат журналистам. 

Автор: Михаил Войцеховский22 декабря 2017, 19:55
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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