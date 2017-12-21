Джигарханян живет с новой блондинкой

Актер и режиссер Армен Джигарханян рассказал о жизни после развода. Артист поселился в квартире в Кунцево.

Дверь в обиталище Армена Борисовича открывает Людмила – блондинка 45 лет. Она проживает вместе с режиссером и следит за его здоровьем: вовремя таблетки дать, давление измерить, сахар, если надо, капельницу поставить. Кроме того, Людмила помогает создавать в новой квартире Армена Борисовича уют и готовит.

Вместе с Джигарханяном и медсестрой в трехкомнатной квартире проживает Фил – пятимесячный котенок, который стал единственным утешением Армена Борисовича. "Я не закрываю дверь, потому что он ночью приходит, ложится – вот так. (Показывает на грудь, закрывая глаза.) Я с ним разговариваю… Если бы мне не было сейчас 80 лет…", – приводит слова артиста газета "Московский Комсомолец".

Джигарханян рассказал журналистам, что, не смотря на свежий ремонт, все равно чувствует себя в квартире очень неуютно. "Хорошо, но… Мне неудобно. Внутри (показывает на грудь) неудобно. Хотя я бесконечно благодарен своим друзьям, которые не оставили меня, нашли эту квартиру, но… неудобно мне. Потому что кто она? В жизнь мою пришла – сейчас я говорю, как думаю — элементарная воровка", – признался Джигарханян.

"Просто откровенно, без стеснения. У них там, на Украине, на Майдане, это, наверное, называется любовь. Вот ты спрашиваешь, удобно ли мне здесь. Конечно, удобно: тихо, парк близко, но как дальше…", – продолжает Джигарханян.

По словам журналистов, Армен Борисович находится в подавленном состоянии. "Старый дурак" – так Джигарханян говорит про себя, пытается шутить, а в глазах, что увеличены стеклами очков, растерянность и грусть, а может, и тоска. Беспросветная, отмечает "Московский комсомолец".