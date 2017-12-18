Тарасова и Костенко поздравляют с важным событием

Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко обнародовала трогательное и романтическое видео. Фанаты сделали вывод, что речь идет о годовщине их отношений.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отдыхают за пределами России. Влюбленные проводят свое романтическое путешествие в одном из самых райских мест Земли – на Мальдивах. И если Тарасов предпочитает не делиться с общественностью подробностями отдыха, то Костенко не может молчать.

Так, Анастасия опубликовала видеозапись, на которой запечатлела их виллу, наполненную лепестками роз, зажженными свечами и романтическими надписями: "Я люблю тебя" и "Я люблю тебя, Анастасия". "Спасибо, любимый ❤️🤫", – коротко подписала ролик Костенко.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем фанаты предположили, что Дмитрий сделал предложение руки и сердца Анастасии. Впрочем, нашлись и те, кто, сопоставив даты, высказал мнение, что влюбленные отмечают годовщину романа. Тем не менее все поклонники осыпали влюбленных поздравлениями.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 18 2017 в 12:55 PST

"Вот это сюрприз!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья вам. Вы достойны этого. Рядом с Димой настоящая женщина", "Я угадала угадала!!!!! 🙈👐💍что Дима @tarasov23 сделает предложение Анастасии 🙈🙈😊😊😊💍 молодцы!!! 💓💓💓💑❤❤❤🙏💍классные😙😍❤💑💓💓💓", "Как красиво! Счастья и любви вам до бесконечности", "Как здорово! Романтика! Будьте счастливы!", "Счастья вам и здоровья😚", – прокомментировали видео Костенко подписчики.

Отметим, что в конце декабря будет год, как Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. Тогда в СМИ муссировались слухи о том, что футболист закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, когда еще состоял в браке, однако спортсмен опроверг это утверждение. "Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью прошлого года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре", – заявил Тарасов в недавнем интервью.

