Звезда "Дома-2" в бикини ужаснула страшными складками и жиром

Александра Черно из "Дома-2" опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике. Комментаторы впали в шок от увиденного и посоветовали 24-летней девушке заняться фигурой.

Александра Черно находится на Сейшелах, где регулярно ругается со своим бывшим возлюбленным Иосифом Оганесяном. То и дело вокруг нее возникают различные слухи и домыслы, которые Саша опровергает. Так случилось и на этот раз.

На своей страничке в Instagram Черно опубликовала фотографию, на которой запечатлена в раздельном купальнике. В подписи к снимку брюнетка с вызовом заявила: "Ну, во-первых детей у меня никаких нет!!! Есть только племянник!!! Во-вторых, с Иосифом не помирились и не будем вместе уже никогда!!! В-третьих те, кто его поддерживает – пошли на х**й!!! Желаю чтобы с вами поступили точно так-же! И да, фото простотживое и без фш! Я такая, какая есть!!! Зас**райте, давайте😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Черно.

Многочисленные подписчики пришли в ужас от увиденного. По их мнению, Александре стоило бы надеть купальник, скрадывающий несовершенства фигуры. Другие предложили вовсе удалить фотографию во избежание негативных комментариев. Третьи (и это оказалась самая многочисленная часть) посоветовали Черно сесть на диету и заняться спортом.

"Нет слов😱😱😱😱", "Фуу, зачем такие фотографии выкладывать?", "без коментариев)", "П***ц, ты такая молодая, а не хочешь за собой ухаживать и приводить себя в порядок! Слов нету! Бывают же ,такие же тяжелые люди как ты. В переносном смысле этого слова! Жаль тебя, только жалость вызываешь😔😔😔", "для начало надо похудеть, кому приятно смотреть на рядом лежащий кусок жира, а так она вполне симпотная", – высказались раздраженные комментаторы.