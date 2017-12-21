Бузова получила удар от Гриценко на "Доме-2"

Поклонник Ольги Бузовой на "Доме-2" Роман Гриценко переметнулся от нее к другой девушке. Узнав о новом увлечении парня, поющая ведущая расплакалась.

Личная и общественная жизни Ольги Бузовой рассматриваются журналистами и общественностью под микроскопом с особенно сильным увеличением. Каждый поступок девушки обсуждается (и, чаще всего, осуждается). Особенно много негативных комментариев собирает Ольга на скандально известном телепроекте "Дом-2".

В частности, многих зрителей не могут оставить равнодушными ухаживания за Бузовой Романа Гриценко. Ольгу и Романа регулярно обвиняли в фальши, неискренности и наигранности. Однако недавно выяснилось, что вниманием парня завладела новая участница телестройки Елена Хромина. Гриценко рассказал в журнале "Дом-2", почему переметнулся.

"Чем дольше я ухаживал за Олей, тем больше понимал, что мои чувства и эмоции все сильнее, а отдачи по-прежнему нет. Если честно, в глубине души я был убежден, что шансов нет. Да, она подыгрывала, ей было приятно, но ничего особенного", – объяснил Гриценко.

По словам Романа, когда на телепроекте появилась Елена, он понял, что теперь у него есть шанс построить отношения. Вот только Ольга Бузова явно не ожидала такого поступка от недавнего поклонника. "Когда на тет-е Оля расплакалась, узнав, что мы целовались, я поняла, что ей, наверное, было не все равно. Конечно, я расстроился и уже много раз пожалел об этом. Тот маленький шанс с Олей, если он был, я в лучших своих традициях профукал", – обреченно констатировал Роман Гриценко.