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Красавчик из "Дома-2" умоляет вернуть ему "силиконовую" Машу

Маша Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Кохно должна снова появиться на скандальном проекте. И начать заново строить любовь с Романом Гриценко.

Продолжение: Звезда "Дома-2" в бикини ужаснула страшными складками и жиром
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Маша Кохно пришла в  "Дом-2" в декабре 2016 года и прославилась благодаря "силиконовой" внешности. Ее пластические операции не обсуждал только ленивый. Также 27-летняя блондинка нередко конфликтовала с участниками проекта.

Вообще же, на скандальную передачу она пошла, чтобы сделать паузу в отношениях с мужем, с которым прожила около восьми лет. Во время пребывания на реалити-шоу Мария и ее супруг все же подали на развод. Причем девушка призналась: когда они пришли на встречу для написания заявления о расторжении брака, у них случился интим, хотя Маша была уже в отношениях на телестройке.

Оказавшись на проекте, Кохно прыгнула в постель к Дмитрию Лукину, потом строила любовь с Романом Гриценко, затем к ней пришел Дмитрий Талыбов. Правда, темпераментной девушке было трудно сойтись с кем-либо в интимном плане. Например, Гриценко после ночи с Машей утверждал, что в постели она весьма слабая. Не была в восторге и сама Кохно.

Ну а последним ее любовником на проекте стал красавчик Андрей Денисов по прозвищу Штрих. Осенью Кохно покинула "Дом-2" и начала строить новую жизнь уже за периметром. А Штрих осознал всю горечь расставания с Машей Кохно и теперь намерен вновь добиваться ее в стенах телепроекта.

Недавно на одной из вечеринок ток-шоу проекта он встретился с Машей, и между ними пробежали искры страсти. Теперь Андрей плачет и умоляет вернуть Кохно в реалити-шоу, чтобы вновь закрутить с ней роман. И Маша, кажется, готова дать еще один шанс экс-бойфренду.

Ведущие проекта Андрей Черкасов и Ольга Орлова сообщили Штриху: "Маша говорит, что готова дать тебе шанс. Очевидно, она готова быть с тобой. У тебя есть несколько вариантов. Первый – сделать все, чтобы она вернулась на проект. Второй – уйти к ней за периметр. Есть третий вариант – "послать" Машу". Андрей, как пишет портал dom2life.ru, выбрал первый...

Автор: Иван Губкин21 декабря 2017, 15:07
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