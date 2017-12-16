Бузова испортила Тарасову медовый месяц
Дело в том, что первый день отпуска футболиста совпал с премьерой нового хита Ольги.
"Песня о том, что некоторые мужчины сегодня ведут себя именно как WiFi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд", – пояснила смысл композиции певица.
Поклонники тут же увидели в песне намек на бывшего мужа Бузовой. "ахаха, бедный Тарасов", "О, очередной шедевр про Дмитрия", "Ну, держись, Тарасов", – прокомментировали трек фоловеры.
При этом фанаты Ольги решили, что футболист непременно должен узнать о новом хите бывшей жены. Сотни человек оставили на странице Тарасова в Instagram комментарии с тэгом Wifi.
"Wifi безпарольный!!" "если ты не мужчина а wifi", "Тарасов, тут новая песенка для тебя", – написали поклонники Ольги (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Досталось и новой возлюбленной футболиста Насте. Девушка хотела поделиться с общественностью шикарным снимком с белоснежного мальдивского пляжа, а в ответ получила гневные упреки и все тот же тэг Wifi. Модели даже пришлось оторваться от отдыха и расчищать комментарии в соцсети.
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