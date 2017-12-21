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Народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Красавице Виталине приходится трудно. В нее плюют все кому не лень. Но она, кажется, не заслужила подобного отношения. 

Продолжение: Джигарханян живет с новой блондинкой
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Ситуацию со скандальным разводом актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской успели обсудить во всех главных ток-шоу на всех федеральных каналах. А уж какими словами оскорбляют талантливую пианистку – и воровкой ее обзывают, и мошенницей, и аферисткой. Хотя такие термины допустимо использовать только после судебного постановления. В несчастную Виталину плюют все подряд. И это возмутительно!

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Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Вот и в очередном выпуске программы "На самом деле" бывшую жену Джигарханяна били и пинали. После этого ее страница в социальной сети заполнилась словами сочувствия и поддержки. Ведь число поклонников бывшей жены Джигарханяна множится день ото дня. И они готовы ей целовать руки.

"Вчерашняя передача на Первом – пример откровенного хамства и мракобесия. Необъяснимая злоба, апломб особ, на которых клейма негде ставить! Какие-то "ведьмы" что-то вещают, потом этот бред трактуется как "истина", растет куча "компромата", которая растекается и пачкает всех, кто в этих помоях упоминается! Эти люди без смущения объясняют вам ваши же поступки ("это была не любовь" и т. д.) и гораздо больше знают о вас, чем вы сами! По какому праву они вторгаются в чужую жизнь и считают возможным топтаться в чужой душе, раздавая самые дикие оценки? На этом фоне ваше поведение выглядит сдержанным и достойным, что не может не вызывать уважения у здравомыслящих людей! А таких, поверьте, в России немало", – пишет один из фанатов.

Люди молятся за Виталину, за ее моральное и душевное состояние. Ей ведь всего 39 лет, жизнь только начинается. И всего, чего сегодня хочется бывшей жене Джигарханяна, – покоя и простого женского счастья. Она заслужила его после 16 лет ухода за стариком.

Автор: Иван Губкин21 декабря 2017, 11:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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