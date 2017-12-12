Максакова и Шурыгина вышвырнули выскочку Бузову

Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес россиян в уходящем году. Оказалось, что больше всего люди искали новости о теракте в питерском метро, крипотовалюте, чемпионате мира по хоккею и сериале "Молодежка".



Самым популярным по запросам мужчиной оказался Дима Билан. В десятку первых попали телеведущий Дмитрий Борисов, режиссер Кирилл Серебренников и актер Армен Джигарханян. Каждый был замешан в громком скандале.



А вот самой востребованной в российском поисковике женщиной стала жительница Киева Мария Максакова. В этом году она потеряла мужа и превратилась в светского персонажа, хотя прежде ее имя появлялось в новостях о высокой культуре.

На втором месте – певица Юлия Самойлова, которую в этом году не пустили на "Евровидение" в Киев. Замыкает тройку лидеров дважды изнасилованная Диана Шурыгина из Ульяновска. Она стала самым одиозным открытием этого года. Ее культовая фраза "На донышке!" тоже вошла в топ запросов, став одним из главных мемов года.

Россиян интересовала тренер Татьяна Тарасова, родившая от Малахова бизнесвумен Наталья Шкулева и даже престарелая жена президента Франции Брижит Макрон. А вот Ольги Бузовой в топ-10 интересов нет. И это кажется удивительным, если вспомнить, что у поющей ведущей "Дома-2" более 11 миллионов подписчиков в Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 11 2017 в 1:56 PST

То ли она всем надоела, то ли не было ярких информационных поводов, но искали ее редко. В конце концов, это же не Волочкова, снимки соития с которой заполонили интернет! И даже не Анастасия Шубская, о которой много говорили в связи со смертью знаменитой матери. Словом, Максакова и Шурыгина показали, чьи шишки в лесу, и вышвырнули выскочку Бузову из списка.