Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку

Виталина может стать ведущей на радио и телевидении. Она будет радовать поклонников и дразнить завистников.





Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская после развода собиралась отправиться в Париж. Мол, подпишет там выгодный контракт, будет заниматься музыкой, создаст семью, родит ребенка. Но как уехать из Москвы, где она стала суперзвездой? Предложения о сотрудничестве к ней льются рекой. И скоро ушлая киевлянка, очевидно, откроет тут новую лавочку.

Только что, например, представитель телерадиокомпании "Русский мир" Любовь Курьянова обсуждала с Виталиной перспективы возможного сотрудничества. Подробности переговоров пока не сообщаются, но, вероятно, бывшую жену Армена Джигарханяна пригласят стать радиоведущей. "Ой, что мы придумали! Это будет проект года!" – таинственно обещает Курьянова.

Скорее всего, Виталину в наступающем году позовут и на Первый канал, чтобы доверить ей ведение какого-нибудь очередного ток-шоу о взаимоотношениях мужчин и женщин, как было с пережившими развод Юлией Барановской и Ольгой Бузовой.

Но а пока у Цымбалюк-Романовской много свободного времени. Она путешествует, а на своей странице в социальной сети регулярно хвастается фотографиями из самых дорогих ресторанов, кафе и салонов красоты. Например, она очень любит уход для волос за 27 тысяч рублей. Ну а что, вполне может себе позволить, ведь, как говорит адвокат Джигарханяна, Виталина сняла около 12 миллионов рублей со счетов актера. Плюс обзавелась тремя квартирами за 100 миллионов. Так что теперь она может не думать о куске хлеба, а работать только для души.