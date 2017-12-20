Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение

Элина Мазур может стать фигурантом уголовного дела. В студии передачи "На самом деле" женщину обвинили в сутенерстве.

Гостями очередного выпуска шоу стали бывшие сотрудницы массажных салонов подруги и защитницы Виталины Цымбалюк-Романовской. Девушки рассказали, что под вывесками массажных салонов скрывались бордели, которыми управляла Мазур. Кроме того, бывшие работницы женщины заявили, что та шантажировала и сотрудниц и клиентов, среди которых были звезды шоу-бизнеса и предприниматели. Якобы во всех заведениях, принадлежащих Мазур, велась скрытая съемка.

По словам девушек, официально к "массажным салонам" Элина отношения не имела. Именно поэтому она безбоязненно выступала на передачах и раздавала интервью. Однако, по словам гостей студии, Мазур несколько раз в неделю наведывалась в салоны. При этом, каждый месяц выручку злачных мест привозили Элине на дом.

Полиграфологи и эксперты передачи "На самом деле" пришли к выводу, что девушки говорили полную правду. Их предположения подтвердил тест на детекторе лжи. Кроме того, эксперты программы пригласили в студию еще несколько очевидцев. Одним из них оказался Роберт Варданян. Он оказался жильцом дома, в котором находился один из салонов Элины.

Мужчина подтвердил, что неоднократно видел Мазур, заходившую в квартиру, под личиной которой скрывался массажный салон. Кроме того, Варданян рассказал, что однажды заметил на входе в салон и Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Эксперты студии заявили, что теперь в отношении Элины Мазур должно быть возбуждено уголовное дело, Следственный комитет обязан инициировать проверку в отношении массажных салонов, а девушки, пришедшие в студию, должны быть включены в программу защиты свидетелей. "После этого эфира Мазур уже будет в качестве обвиняемой а не защитника в суде", – заявили в студии.