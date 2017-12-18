Оборотистой Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет за мошенничество

По мнению адвоката, ушлая пианистка наказала Джигарханяна на 12 миллионов. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться...

Адвокат Евгений Парфенов получил в банке выписку о движении средств актера и режиссера Армена Джигарханяна. Оказалось, что предприимчивая супруга ежедневно подчищала его счета, и в итоге у звезды практически не осталось средств к существованию. Сегодня у него в банке лишь 6 904 рубля...

"Деньги снимались регулярно, часто – каждый день. Иногда снимали по три тысячи, иногда – по 200 тысяч. Я разговаривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на такие манипуляции. Это происходило без его ведома", – сообщил Парфенов в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. Всего же, согласно документам, ушлая пианистка наказала Джигарханяна на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы.

В планы юриста входит возвращение актеру не только его денежных средств, но и недвижимости. Виталина, напомним, является обладательницей трех шикарных квартир в Москве общей стоимостью в 100 миллионов рублей. Якобы деньги ей дал отец, который имел в Киеве хороший бизнес. Но потом, передав дочери все средства от продажи доли, стал работать простым инженером в театре.

"На покупку ни одной из квартир Армен Борисович ей средства не выделял, это легко проверяется. Более того, для покупки одной из квартир Виталина брала кредит – десять миллионов рублей, который сегодня продолжает погашаться с зарплатной карты Цымбалюк-Романовской", – заверяет теперь уже бывшая представительница бывшей же жены Джигарханяна.

"Никаких излишних денег в этой семье не было. Скажу вам больше: после развода с Татьяной Власовой Армен Борисович остался ни с чем, счета его были пусты. И у Армена Борисовича за полтора года не было ни одного крупного предложения ни от кинокомпаний, ни от телешоу. Но у Армена Борисовича достаточное количество заболеваний, ему требуется хорошая медицинская помощь, обслуживание. К тому же у него были специфические пристрастия – например, Виталина заказывала ему всю обувь исключительно у одного мастера в Баден-Бадене, и все это стоило недешево", – выгораживает свою оборотистую товарку Мазур.