Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной

Дмитрий Хрусталев без ума от аппетитной груди звезды Первого канала. Ее видом ведь можно наслаждаться бесконечно.

Шикарная грудь ведущей программы "Короли фанеры" на Первом канале Яны Кошкиной не дает покоя мужчинам. "Комплексов из-за размера у меня точно никогда не было, – хохочет фигуристая красавица. – Они могут возникнуть только у тех, у кого груди нет. А если уж выросла, то надо этим гордиться. Поверьте на слово, грудь у меня красивая. Хотя есть женщины, у которых грудь еще более заметная, нежели у меня".

Вот и на съемках "Главного новогоднего концерта" в столичном "Олимпийском" к соблазнительной груди Яны было приковано внимания больше, нежели к иным молодым участникам. Все хотели увидеть это чудо природы лично.

Вместе с Дмитрием Хрусталевым из "Вечернего Урганта" Кошкина стала одной из соведущих вечера. А за кулисами Дима не повторял подводки к номерам из сценария, а, как говорят, все просил Яну позволить поближе полюбоваться аппетитными персями.

Потом Хрусталев достал смартфон и буквально набросился на шикарный бюст Кошкиной, пытаясь запечатлеть его с разных ракурсов. "Дима, только руками ничего не трогай, визуально исследуй", – улыбалась Яна.

Шансов на ее более близкое знакомство с Димой, кажется, нет. "В детстве я не отличалась какой-то яркой внешностью, – говорит Кошкина. – Но лет в 16, после того, как закончила первый курс театральной академии, поняла: что-то произошло. Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Но вот понравиться мне очень сложно – у меня завышенные требования к противоположному полу".