Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
Шикарная грудь ведущей программы "Короли фанеры" на Первом канале Яны Кошкиной не дает покоя мужчинам. "Комплексов из-за размера у меня точно никогда не было, – хохочет фигуристая красавица. – Они могут возникнуть только у тех, у кого груди нет. А если уж выросла, то надо этим гордиться. Поверьте на слово, грудь у меня красивая. Хотя есть женщины, у которых грудь еще более заметная, нежели у меня".
Вот и на съемках "Главного новогоднего концерта" в столичном "Олимпийском" к соблазнительной груди Яны было приковано внимания больше, нежели к иным молодым участникам. Все хотели увидеть это чудо природы лично.
Вместе с Дмитрием Хрусталевым из "Вечернего Урганта" Кошкина стала одной из соведущих вечера. А за кулисами Дима не повторял подводки к номерам из сценария, а, как говорят, все просил Яну позволить поближе полюбоваться аппетитными персями.
Потом Хрусталев достал смартфон и буквально набросился на шикарный бюст Кошкиной, пытаясь запечатлеть его с разных ракурсов. "Дима, только руками ничего не трогай, визуально исследуй", – улыбалась Яна.
Шансов на ее более близкое знакомство с Димой, кажется, нет. "В детстве я не отличалась какой-то яркой внешностью, – говорит Кошкина. – Но лет в 16, после того, как закончила первый курс театральной академии, поняла: что-то произошло. Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Но вот понравиться мне очень сложно – у меня завышенные требования к противоположному полу".
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