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Шоу-бизнес

Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана

Дима Билан. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Люди бросились сдавать билеты на концерт певца. Такого поворота никто не ожидал.
прочитано 7652 раза

Новость о скоропостижной смерти победителя "Евровидения" Димы Билана поразила поклонников. Весь интернет был наполнен шокирующими заметками с громкими заголовками: "Умер Дима Билан", "Билана похоронят в субботу", "Смерть Билана была внезапной".

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Да, я читал о том, что я умер, – вздыхает сам певец. – Сомнительные ощущения, надо сказать. В какой-то момент сильно разозлился, нанял адвокатов, чтобы понять, откуда ноги растут у этих новостей. И узнал, что некая компания, специализирующаяся на продаже каких-то липовых мазей, кремов от морщин и прочих присыпок, решила таким образом поднять посещаемость своего сайта. Все эти многочисленные ссылки и баннеры, рассказывающие обо мне эту чушь, вели на их сайт".

"Приятно, что удостоился чести встать в один ряд с великими музыкантами: Пола Маккартни, например, хоронят почти каждый год, начиная с 1960-х. Но я не согласен с людьми, которые, пытаясь меня подбодрить, говорили о том, что хорош любой пиар, даже такой. Нет. Ничего хорошего эти новости мне не принесли", – продолжает исполнитель.

По его словам, из-за мошенников он понес не только репутационные, но и серьезные финансовые потери. "В одном городе зрители побежали сдавать билеты на мой концерт – я же умер, а значит, на сцену не выйду. А я вот он, жив и здоров! Просто похудел и побрился. Темные силы – они ж не дремлют. Они ждут, когда можно будет проявить себя. Вот и про­явили", – цитирует артиста журнал "Телепрограмма".

Между тем есть примета: человек, которого заживо "похоронили", будет жить долго и счастливо. А бумеранг возмездия непременно настигнет тех, кто зарабатывает дивиденды на лжи и подлости. 

Автор: Иван Губкин20 декабря 2017, 11:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лежащего Билана закидали на концерте

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