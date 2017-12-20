Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана

Люди бросились сдавать билеты на концерт певца. Такого поворота никто не ожидал.

Новость о скоропостижной смерти победителя "Евровидения" Димы Билана поразила поклонников. Весь интернет был наполнен шокирующими заметками с громкими заголовками: "Умер Дима Билан", "Билана похоронят в субботу", "Смерть Билана была внезапной".

"Да, я читал о том, что я умер, – вздыхает сам певец. – Сомнительные ощущения, надо сказать. В какой-то момент сильно разозлился, нанял адвокатов, чтобы понять, откуда ноги растут у этих новостей. И узнал, что некая компания, специализирующаяся на продаже каких-то липовых мазей, кремов от морщин и прочих присыпок, решила таким образом поднять посещаемость своего сайта. Все эти многочисленные ссылки и баннеры, рассказывающие обо мне эту чушь, вели на их сайт".

"Приятно, что удостоился чести встать в один ряд с великими музыкантами: Пола Маккартни, например, хоронят почти каждый год, начиная с 1960-х. Но я не согласен с людьми, которые, пытаясь меня подбодрить, говорили о том, что хорош любой пиар, даже такой. Нет. Ничего хорошего эти новости мне не принесли", – продолжает исполнитель.

По его словам, из-за мошенников он понес не только репутационные, но и серьезные финансовые потери. "В одном городе зрители побежали сдавать билеты на мой концерт – я же умер, а значит, на сцену не выйду. А я вот он, жив и здоров! Просто похудел и побрился. Темные силы – они ж не дремлют. Они ждут, когда можно будет проявить себя. Вот и про­явили", – цитирует артиста журнал "Телепрограмма".

Между тем есть примета: человек, которого заживо "похоронили", будет жить долго и счастливо. А бумеранг возмездия непременно настигнет тех, кто зарабатывает дивиденды на лжи и подлости.