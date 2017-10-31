Билана обвинили во лжи о своем диагнозе

Знаменитый певец Дмитрий Билан выложил в свой Instagram фото с барокамерой. После этого журналисты обвинили его во лжи.

Они заподозрили, что артист соврал о своем диагнозе. Несколько месяцев назад он признался, что врачи нашли у него три грыжи на позвоночнике, которые зажали ему нерв. Дмитрий Билан и его продюсер Яна Рудковская рассказывали, что певца преследуют сильнейшие боли в спине, которые не дают ему спать.

Медики предлагали звездному пациенту просто вырезать отравляющие жизнь грыжи, но он отказался из-за плотного графика. "Пока Дима решил перенести операцию и поехать отдыхать. Оперироваться пока он не хочет в силу своей занятости на "Голосе". Опасается, что не успеет восстановиться, не хочет никого подводить. Это его решение, но я бы сделала по -другому", – заявляла тогда Яна Рудковская.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Окт 31 2017 в 4:12 PDT

В итоге, операцию артист так и не сделал. Недавно он выложил в Сеть фотографию около барокамеры, сопроводив ее комментарием: "Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом – вдруг заболеваешь!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)

Интернет ресурс www.paparazzi.ru отметил, что врачи настоятельно не рекомендуют пациентам с грыжей использование барокамеры. Журналисты уверены, что медики, прописавшие звезде процедуры, прекрасно знают его диагнозы, и не могли назначить Билану барокамеру, если у певца действительно грыжи. В итоге, из публикации певца они сделали вывод, что тот скрывает свой реальный диагноз.