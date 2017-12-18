Исхудавший Билан ужаснул больным видом

Знаменитый российский певец Дима Билан поделился необычным снимком. Пользователи социальных сетей заподозрили, что артист серьезно болен.

Исполнитель выложил фотографию на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по подписи, он побывал на записи популярной передачи Первого канала.

Билан предстал в несколько необычным образе. Он сбрил бородку из-за чего, по мнению некоторых комментаторов, стал выглядеть лет на 10 моложе, передает teleprogramma.pro. Но больше всего пользователи были озадачены жуткой бледностью и худобой артиста.

"Какой-то бледненький", – с плохо скрываемой тревогой замечает один из подписчиков. "Надеюсь, Дима, ты ни чем серьезным не болеешь", – пишет другой. "Не болеете? Как бы ни было, желаю здоровья!" – присоединяется к обсуждению третий.



Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Дек 18 2017 в 5:38 PST

Отметим, что поклонники Димы Билана очень за него переживают. Практически под каждой фотографией певца можно найти комментарии, авторы которых желают знать все о здоровье артиста.

Как писали Dni.Ru, по Сети уже несколько раз проходила волна слухов о том, что Билан серьезно болен. Не исключено, что опасения возникали как раз из-за подобных вопросов. Тем не менее, подтверждения эта информация не получила.