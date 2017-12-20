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Новорожденный сын Малахова попал в ЧП

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева дали откровенное интервью. Они рассказали, как их маленький сын Александр попал в чрезвычайное происшествие.
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На днях сыну Андрея Малахова и Натальи Шкулевой Александру исполнился месяц. В честь первой важной даты родители устроили наследнику фотосессию. Жизнь Малахова и Шкулевой радикально изменилась. "Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка малыша", – признался Андрей. "А для меня пролетел как мгновение. При этом ни один день не похож на предыдущий. Александр растет, развивается. Уже появилась прическа, ушла младенческая отечность. Он начинает агукать, улыбаться. Да, я не могу сказать, какой сейчас день недели, но помню все мелочи", – отметила Наталья.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

А еще за это время маленький Александр попал в ЧП. "Он уже побывал в первой чрезвычайной ситуации. Возвращался с прогулки на машине – мы ездим в парк, и машина сломалась. Теперь человек знает, что такое такси", – цитирует Шкулеву Woman`s Day.

Наталья призналась, что в первые три дня жизни сына плакала без остановки. "Беру на руки – слезы сами текут. Что это, было совершенно непонятно. Сейчас с каждым днем новые чувства возникают, уже осознанные. Выхожу из дома и сразу скучать начинаю", – рассказала супруга Малахова.

После родов Шкулева довольно быстро вернулась в форму. Она объяснила: "Я старалась не выходить из формы во время беременности. Ведь какой соблазн: есть все в неограниченных количествах. И вот тут, чтобы не расслабиться окончательно, нужно начинать думать о том, как ты это все сбрасывать будешь. Поэтому я плавала, посещала зал и вела довольно активный образ жизни".

А еще Наталья умудрилась найти время на работу. "За 2,5 часа, что есть у тебя между кормлениями, можно многое успеть сделать", – отметила Шкулева. Жена телеведущего сообщила, что работает "дистанционно".

Под малыша отрегулировал свой рабочий график и Малахов. "Андрей стал раньше приходить с работы – не в час ночи, а в 23:00… Если серьезно, то за все шесть лет нашего брака он никогда столько не писал и не звонил: "Как малыш?", "Что делаете?" Андрей выстроил рабочий график таким образом, чтобы приезжать к восьми вечера на купание. Это его зона ответственности", – рассказала Шкулева.

Автор: Наталья Аряева20 декабря 2017, 09:28
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