Малахов убивает телевидение

Андрей Малахов и прочие отечественные знаменитости создали новогодний огонек в популярной социальной сети Instagram. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, это означает скорую смерть телевидения.

На своей официальной страничке в Instagram шоумен, актер, ведущий и певец Тимур Родригес сообщил радостную для интернет-пользователей новость. Теперь новогодний огонек будет не только на телевидении, но и в Сети.

"На телеканалах Голубой огонек есть, а в Инстаграме – нет! Где справедливость?👿 Надо срочно это исправить! Мы объявляем начало Новогоднего Инстаогонька🔥🎄Андрей Малахов, Сергей Жуков, Юлия Барановская, Анфиса Чехова, Нюша и многие другие артисты будут петь и танцевать только для тебя🎤😻 Берите свои смартфоны, наливайте шампанского иииии... наслаждайтесь шоу, которое мы для вас подготовили! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Тимур под фотографией, на которой позирует на фоне шикарно украшенной елки.

Публикация от @malakhov007 Окт 26 2017 в 11:44 PDT

Свое мнение относительно такой инициативы высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он с оптимизмом воспринял поступок Андрея Малахова, Юлии Барановской и прочих знаменитостей. По словам Манукяна, это было сделано в пику тому, что в новогодних огоньках на протяжении долгих лет принимают участие одни и те же, "уже надоевшие" звезды. Именно поэтому Малахов и компания создали свой проект.

Манукян подчеркнул, что данная инициатива в конечном итоге убьет телевидение. "Оно вымрет как мамонт", – высказал свою уверенность Вадим.

Отметим, что солидарны с ним и многие пользователи Сети. "прально! давно пора кончать с этим тв! одни и те же рожи... кочуют с канала на канал! смотреть уже сил нет на них!!!", "Новогоднее чудо 👸💞🎅", "Ура💥💥💥", "Супер!", "шикарная идея!!!", "Крууууто", – поделились своим мнением комментаторы.