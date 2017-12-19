Кравец кричит из-за гей-скандала с Малаховым

Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего. Она в шоке от чудовищной клеветы и лжи в его адрес. И справедливо считает, что лезть в чужую постель недопустимо.

Когда светскую львицу Ксению Мерц приглашали в качестве гостя на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", никто и подумать не мог, каким чудовищным скандалом все обернется. Несмотря на то что темой выпуска был заявлен конфликт Даны Борисовой с дочерью Полиной, в студии начали обсуждать саму Мерц, оказавшуюся в схожей ситуации. Это ей не понравилось. К тому же Андрей обнародовал запись весьма жесткого телефонного разговора Ксении с дочерью. В нем она оскорбляет и кроет отборным матом девочку. Присутствовавшие в студии программы гости пришли в ужас от услышанного. А Мерц испугалась реакции своего бывшего мужа. И со скандалом покинула съемку.

После этого на странице в социальной сети она опубликовала гневный пост об Андрее, бестактно перейдя на личности. "Спи спокойно, наш самый добрый и нежный! Сколько же в тебе доброты и чистоты! Спасибо тебе за твою коммуникабельность "от бога", чистоту души "от бога" и за то , что ты по-свински не жалеешь ни одну женщину, потому что ты их не любишь "от бога"! Иди своей дорогой и не трогай тему детей!" – написала она.

Более того, Мерц заявила, что вообще-то Малахов, у которого 17 ноября родился сын, ничем и никак не подтвердил факт своего отцовства. И подло намекнула на гомосексуальные наклонности ведущего, никогда и ни в чем себя не запятнавшего.

Певица и актриса Алена Кравец, которая знает самого популярного ведущего страны лично, поспешила за него заступиться. "Я в шоке от поведения людей! Как можно трогать такого человека, как Андрей Малахов?! – кричит она. – Профессионал, светлейший человек, семьянин и отец, которого я знаю и уважаю очень много лет. Но нет же, нашлась такая "милейшая" персона, как Ксения Мерц. Сплетница, которая поливает грязью Андрея, унижает его, еще и какие-то гнусные комментарии на тему его ориентации дает. Что, со свечкой в ногах стояла? Или сама хотела к нему прибиться, а он не взял? В любом случае, нельзя лезть в чужую постель! Сначала в своей беспорядочной жизни разберись! Или это такой вариант попиариться, "хайпануть", как сейчас модно говорить? Человеком надо оставаться, Ксюшенька, а не злобно брехать на чистых людей!"