Замотанный Малахов о своем отцовстве и необычном прозвище сына

Андрей Малахов дал откровенное интервью. Телеведущий поведал о своем отцовстве и рассекретил необычное прозвище сына Александра.

Сыну Андрея Малахова и Натальи Шкулевой Александру исполнился месяц. Телеведущий признался, что, несмотря на чрезвычайно насыщенный рабочий график, все же проводит с малышом достаточно времени, чтобы заметить перемены в наследнике.

"Я двигаюсь вперед. Пусть и маленькими шажками, иногда даже теряя равновесие. А когда мой сын Сашка, которому скоро исполнится месяц, встанет на ножки и сделает свой первый шаг, я обязательно расскажу ему, что не надо бояться падений: люди падают, чтобы научиться подниматься. А пока я каждый день наблюдаю, как наш "маленький столбик" меняется. Так мы его прозвали, потому что после еды Cашуню обязательно надо поносить распрямленным, иначе срыгнет. С 11 до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики", – рассказал шоумен.

По словам Малахова, супруга постоянно находится рядом с сыном. Да и он успевает позаботиться о малыше. "Пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники", – сообщил Андрей.

Публикация от @malakhov007 Май 7 2017 в 2:46 PDT

Телеведущий признался, что с появлением Александра близкие сильно изменились. "До того как нас в семье стало трое, многое в жене меня удивляло, но какой замечательной матерью будет Наташа, я и вообразить не мог! И то, что его бабушка Тамара скупит всю детскую одежду в пределах Садового кольца, тоже не предполагал", – цитирует Андрея Малахова Starhit.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями за полчаса до полуночи 16 ноября. Малыш появился на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра. Счастливые родители назвали мальчика Александром.