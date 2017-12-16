Малахов опять щелкнул по носу Первый канал

Телеведущий Андрей Малахов запускает новое шоу на канале "Россия-1". Первый выпуск программы "Привет, Андрей" зрители увидят уже в субботу, 16 декабря.

По задумке Малахова, в студии программы будут обсуждать исключительно позитивные новости. Гостями передачи станут известные артисты.

Так, первый выпуск шоу посвящен самым красивым звездным свадьбам 2017 года. В эфире покажут кадры с торжества хоккеиста Александра Овечкина, певицы Сати Казановой и дочки Валерия Меладзе. Своим семейным опытом с молодоженами поделятся пары со стажем – солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и его жена Регина, а также кинорежиссер Светлана Дружинина с мужем Анатолием Мукасеем.

О том, как прошла запись программы, рассказала Дружинина. "Пришли все вместе к одному выводу – никаких секретов долголетия семейной жизни нет. Главное – любить друг друга, тогда все сложится", – цитирует "Комсомольская правда" режиссера.

По словам Светланы, шоу получилось очень позитивным. "Передача хорошая, добрая. Жаль, выходит 16 декабря, в мой день рождения – будем отмечать семьей. Но потом в записи посмотрим", – отметила Дружинина.

Между тем, критики уже высказались, что "Привет, Андрей!" на "России-1" это ответ передаче "Сегодня вечером" на Первом канале. Однако у Малахова более удачное время – его шоу выйдет на полтора часа раньше конкурентов.

Публикация от @malakhov007 Дек 12 2017 в 1:25 PST

Отметим и то, что в то время как ведущие программы "Сегодня вечером" – Максим Галкин и Юлия Меньшова – подвергаются чуть ли не еженедельной критике зрителей, новый проект Андрея Малахова телеаудитория ждет с нетерпением.