Цымбалюк-Романовскую и Джигарханяна столкнули лбами
Вскоре между артистам произойдет очередное столкновение. Им придется схлестнуться под присмотром правоохранителей.
Следователи планируют устроить одновременный допрос Джигарханяна и его бывшей жены. Судя по всему, таким образом полицейские хотят найти противоречия в показаниях бывших супругов и вывести зачинщика скандала на чистую воду.
Об организации очной ставки заявила сама Цымбалюк-Романовская, передает газета "Известия". Сам Джигарханян эту информацию никак не прокомментировал.
Напомним, что бывшая жена известного советского и российского актера проходит главной подозреваемой по уголовному делу. Правоохранители предполагают, что она могла установить видеонаблюдение за Джигарханяном, а после распространять записи с камер на российском телевидении.
Как писали Dni.Ru, Цымбалюк-Романовская имеет несколько претензий к своему мужу. Недавно она пожаловалась на него в прокуратуру.
Бывшая жена артиста утверждает, что он предоставил в суд недействительный паспорт. Якобы, у Джигарханяна в наличии два документа, удостоверяющих личность.
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