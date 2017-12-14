Подруге Цымбалюк-Романовской переломали ребра

Представителя Виталины Цымбалюк-Романовской Элину Мазур жестоко избили. Об этом пострадавшая рассказала в эфире очередного выпуска передачи "Прямой эфир".

Нападение на женщину произошло в среду, 13 декабря. Уже на следующий день Элина Мазур пришла в студию к Андрею Малахову. Она поделилась с зрителями программы историей инцидента. По словам Мазур, ей позвонил неизвестный, представившийся дознавателем в отделении полиции "Останкино".

"Он просил приехать по заявлению Согомоняна и взять с собой документы, подтверждающие мои полномочия в отношении Виталины. Я посмотрела список сотрудников, нашла человека с такой фамилией", – рассказала Элина. Когда Мазур приехала на место встречи, к ней подошло несколько мужчин, которые потребовали от женщины сесть к ним в автомобиль

"Вслух мне не было сказано ничего. Когда я попросила представиться, мне показали удостоверения, которые я не смогла прочитать. Я отказалась последовать с ними в автомобиль, поэтому мне заломали руки и ударили резиновой дубинкой. Меня били, заталкивая машину. Мой водитель остался заблокированным в автомобиле. Я кричала, но люди, которые проезжали мимо, не останавливались. Полиция не приехала", – рассказала Элина Мазур. По некоторым данным, врачи диагностировали у потерпевшей перелом ребер.

Нападавшие похитили у женщины доверенность, составленную Виталиной Цымбалюк-Романовской. Документ позволял Мазур быть официальным представителем бывшей жены Армена Джигарханяна.

Отметим, что не все гости студии поверили леденящей кровь истории Мазур. Актриса Регина Мянник, одна из экспертов передачи, усомнилась в правдивости ее слов. Артистка считает, что человек, которому накануне сломали ребра и сильно избили выглядит по-другому. Возмущенная Мазур открстилась от обвинений Мянник. Женщина заявила, что медики установили ей в позвоночник протезы.