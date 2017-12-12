Бузову и товарок погнали взашей с Первого канала

Кумушки бунтовали в эфире недолго. Теперь лавочка закрыта.

Программа "Бабий бунт", которая появилась в эфире Первого только 27 ноября, официально закрыта. Об этом Dni.Ru компетентно сообщил источник в руководстве канала.

"Передачу было решено снять с эфира из-за катастрофически низких рейтингов, – пояснил собеседник. – Когда российской сборной запретили выступать на Олимпиаде-2018, мы поставили в эфир специальный выпуск политического ток-шоу "Время покажет, поскольку все горячие новости были связаны с этой темой. Цифры телеизмерений выросли в итоге больше, чем в два раза. Так мы поняли, что формат и проблематика "Бабьего бунта" зрителям не интересен. Передачи больше не будет".

Напомним, что шоу уже с первого выпуску обрело славу скандальности. Планировалось, что актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановскяа, светская львица Софико Шеварднадзе, радиоведущая Елена Абитаева и звезда "Дома-2" Ольга Бузова будут обсуждать новости и сплетни. Но Бузовой в студии слова почти не давали – она закатывала истерики и убегала.

Товарки "бунтовали" недолго – проект продержался в эфире менее двух недель. И кумушек-острословиц погнали взашей. "Это фиаско, братан" – хочется вспомнить фразу, ставшую мемом о неудачах, из вирусного видео с собакой породы сиба-ину. Хозяин пса произнес ее после того, как его питомец упал в реку.