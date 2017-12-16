Звезду "Голоса" выперли с проекта после заявления Агутина

На проекте "Голос-6" прошел последний четвертьфинал. Жюри и зрители определили полуфиналистов, однако в их число не попал один из лучших исполнителей шоу Давид Тодуа.



Для четвертьфинала Давид выбрал песню группы Queen Bohemian Rhapsody. Выступление Тодуа понравилось наставникам.

"Давид, было видно, что вы любите эту музыку, знаете, как с ней нужно обращаться и сделали это очень круто", – сказала Пелагея.

Сделал заявление после выступления певца и его наставник Леонид Агутин. "На вашем уровне сравнивать пение бессмысленно, у каждого свои достоинства, каждый на своем месте и вы прекрасно поете", – отметил он.

Вместе с Тодуа за путевку в полуфинал боролись Тимофей Копылов и Виктория Олизе. Агутин решил, что именно Давид в этой тройке слабое звено. Он распределил свои голоса следующим образом: Виктория Олизе – 30%, Тимофей Копылов, – 50%, Давид Тодуа – 20%.

Шанс спасти Тодуа был у телезрителей, но они также выбрали Тимофея Копылова, отдав ему 60% голосов, Давиду досталось второе место – 22% голосов, этого для прохождения дальше было недостаточно.

После выступления Тодуа был расстроен, но нашел в себе силы поблагодарить близких за поддержку. "Думаю, я спел на 100%, но таких процентов не дают. Вообще, я православный человек и не обижаюсь на людей. Никогда плохое не держу в себе", – сказал певец.