Звезду "Голоса" выперли с проекта после заявления Агутина
Для четвертьфинала Давид выбрал песню группы Queen Bohemian Rhapsody. Выступление Тодуа понравилось наставникам.
"Давид, было видно, что вы любите эту музыку, знаете, как с ней нужно обращаться и сделали это очень круто", – сказала Пелагея.
Сделал заявление после выступления певца и его наставник Леонид Агутин. "На вашем уровне сравнивать пение бессмысленно, у каждого свои достоинства, каждый на своем месте и вы прекрасно поете", – отметил он.
Вместе с Тодуа за путевку в полуфинал боролись Тимофей Копылов и Виктория Олизе. Агутин решил, что именно Давид в этой тройке слабое звено. Он распределил свои голоса следующим образом: Виктория Олизе – 30%, Тимофей Копылов, – 50%, Давид Тодуа – 20%.
Шанс спасти Тодуа был у телезрителей, но они также выбрали Тимофея Копылова, отдав ему 60% голосов, Давиду досталось второе место – 22% голосов, этого для прохождения дальше было недостаточно.
После выступления Тодуа был расстроен, но нашел в себе силы поблагодарить близких за поддержку. "Думаю, я спел на 100%, но таких процентов не дают. Вообще, я православный человек и не обижаюсь на людей. Никогда плохое не держу в себе", – сказал певец.
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