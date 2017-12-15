Забытые кумиры шоу "Голос"
Юлия Самойлова
Возьмем, к примеру, Юлию Самойлову. Она была суперфиналисткой "Фактора-А", но потом исчезла лишь изредка появляясь по случаю торжественных мероприятий, таких как Паралимпиада в Сочи. Да, разумеется, ее выдвижение на "Евровидение" и скандал связанный со всей этой историей вернули ее на экраны и именно поэтому Юлия на следующий год поедет в Португалию отстаивать честь России.
Марк Тишман
Или еще одни пример, Марк Тишман. Певец с прекрасным голосом, но почему то совершенно не прижившийся на ТВ в этом качестве.Таким как он должны рукоплескать лучшие залы страны и мира, а ему в итоге пришлось выступать, вдумайтесь, на открытии крематория. Ну а сейчас он нашел себя в качестве телеведущего на одном из федеральных каналов. Но это ли его истинное призвание…
Арсений Бородин
Вот еще пример, Арсений Бородин. Певец с очень бархатным голосом, ходит на все вокальные шоу по кругу, где-то даже выигрывает, но что толку с того, в сборные телевизионные концерты его не приглашают, а ведь все решают именно большие эфиры.
Виктория Черенцова
Или вот еще яркий пример, Виктория Черенцова. Имеет в соцсетях очень большой лагерь поклонников, но разве она выступает на больших сценах и в музыкальных эфирах федеральных каналов? Нет! Вместо этого она ездит в машине и поет за рулем показывая это в прямом эфире своим поклонникам.
Группа N.A.O.M.I.
Невеселая ситуация с девчонками из группы N.A.O.M.I. (экс-ассорти). Мария Зайцева даже на "Голос" приходила, чтобы напомнить о себе и о группе, но в итоге триумфального восхождения на телевизионные экраны не произошло.
Алексей Гоман
А где "Русский парень" Алексей Гоман? Ведь это была удивительная битва титанов Гоман против Панайотова. И в итоге Алексей в скорости после телепроекта исчез с наших экранов.
А вот за Александра Панайотова я очень рад. Он, наконец, нашел своего продюсера и его начали активно раскручивать. Но ведь к этому артист шел долгие 15 лет. Складывалось впечатление, что знаменитость завершила с певческой карьерой, пока он не пришел на шоу "Голос" и не порвал зал!
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