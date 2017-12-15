Забытые кумиры шоу "Голос"

Год за годом шоу "Голос" остается одним из тех проектов, который вызывает заслуженные похвалы зрителей "Первого канала". Но куда же исчезают его участники? Где на телевизионных экранах можно увидеть этих талантливых певцов с их удивительными голосами? В этом по просьбе Dni.ru разбирался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.



Юлия Самойлова

Возьмем, к примеру, Юлию Самойлову. Она была суперфиналисткой "Фактора-А", но потом исчезла лишь изредка появляясь по случаю торжественных мероприятий, таких как Паралимпиада в Сочи. Да, разумеется, ее выдвижение на "Евровидение" и скандал связанный со всей этой историей вернули ее на экраны и именно поэтому Юлия на следующий год поедет в Португалию отстаивать честь России.

Марк Тишман



Или еще одни пример, Марк Тишман. Певец с прекрасным голосом, но почему то совершенно не прижившийся на ТВ в этом качестве.Таким как он должны рукоплескать лучшие залы страны и мира, а ему в итоге пришлось выступать, вдумайтесь, на открытии крематория. Ну а сейчас он нашел себя в качестве телеведущего на одном из федеральных каналов. Но это ли его истинное призвание…

Арсений Бородин

Вот еще пример, Арсений Бородин. Певец с очень бархатным голосом, ходит на все вокальные шоу по кругу, где-то даже выигрывает, но что толку с того, в сборные телевизионные концерты его не приглашают, а ведь все решают именно большие эфиры.





Виктория Черенцова



Или вот еще яркий пример, Виктория Черенцова. Имеет в соцсетях очень большой лагерь поклонников, но разве она выступает на больших сценах и в музыкальных эфирах федеральных каналов? Нет! Вместо этого она ездит в машине и поет за рулем показывая это в прямом эфире своим поклонникам.





Группа N.A.O.M.I.



Невеселая ситуация с девчонками из группы N.A.O.M.I. (экс-ассорти). Мария Зайцева даже на "Голос" приходила, чтобы напомнить о себе и о группе, но в итоге триумфального восхождения на телевизионные экраны не произошло.

Алексей Гоман



А где "Русский парень" Алексей Гоман? Ведь это была удивительная битва титанов Гоман против Панайотова. И в итоге Алексей в скорости после телепроекта исчез с наших экранов.

А вот за Александра Панайотова я очень рад. Он, наконец, нашел своего продюсера и его начали активно раскручивать. Но ведь к этому артист шел долгие 15 лет. Складывалось впечатление, что знаменитость завершила с певческой карьерой, пока он не пришел на шоу "Голос" и не порвал зал!