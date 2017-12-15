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Поступок Пелагеи возмутил зрителей шоу "Голос"

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Пелагея отдала предпочтение своему бывшему бэк-вокалисту, а ныне участнику шоу "Голос" Алексею Сафиулину в четвертьфинале. Однако зрители категорически не согласились с таким решением артистки, немедленно продемонстрировав свое возмущение.
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По правилам четвертьфинала, наставники определяют судьбу вокалистов с помощью зрителей. Правила такие: конкурсанты в прямом эфире сражаются в тройках. Каждый исполняет свою песню. После выступления наставник распределяет 100% своих голосов между тремя участниками в пропорции 20/30/50. Зрители в это же время при помощи SMS голосуют за понравившегося им участника. Проценты зрительского голосования суммируются с процентами голосов наставника. В результате, участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал.

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Однако и наставники и конкурсанты – люди, и им свойственно испытывать друг к другу симпатию. К примеру, некоторые особо внимательные зрители уверены, что у Пелагеи любимчик Алексей Сафиулин. Ему 42 года, он выпускник ГИТИСа, за его плечами работа в Московской филармонии и Мариинке. Что интересно, был бэк-вокалистом в группе "Пелагея". Неудивительно, что Пелагея как может вытягивает Алексея из общей массы прочих конкурсантов.

В четвертьфинале Сафиулин пел хит Susanna Адриано Челентано. Его соперник Ладислав Бубнар – "Московский бит" группы "Браво", а Дэйв Дарио – композицию Englishman in New York Стинга. Несмотря на то, что все артисты очень постарались, 50% голосов от Пелагеи ушло ее бывшему коллеге Сафиулину. Публика была в негодовании, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Дело в том, что для зрителей было очевидно, что лучше всех выступил Бубнар. Свое мнение они отразили в голосовании. Разительный перевес позволил Ладиславу опередить Алексея всего на 2%. Очевидно, что без поддержки Пелагеи разрыв был бы двузначным. Сам Сафиулин признал свое поражение. "Я сегодня показал себя другим. Очень старался, но что-то пошло не так", – констатировал артист.

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2017, 10:18
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