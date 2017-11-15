Диму Билана зачислили в Президентский полк

В Президентский полк зачислен новобранец из города Аша Челябинской области Дима Билан, передает Eg.Ru. Перед тезкой популярного певца будут стоять серьезные задачи, такие как охрана российского лидера, участие в параде Победы и многие другие. Молодой человек отметил, что петь не умеет, однако неплох в единоборствах.