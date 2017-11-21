Матерящийся Панин закатил скандал на шоу Билана

Алексей Панин попал в новый скандал. На сей раз артиста не пропустили к певцу Диме Билану, и он с оскорблениями накинулся на директора исполнителя.

Актер Алексей Панин обматерил директора Димы Билана Надежду, которая не пропустила скандально известного артиста в гримерку певца. Неприятный инцидент произошел во Владимире. В Сети появилось видео, на котором запечатлен Панин, дорогу которому перекрыла директор Билана. Женщина попыталась объяснить актеру, что Дима устал после шоу, однако ее убеждения лишь раззадорили Алексея. Артист обрушился на директора певца с отборной бранью.

"Вы о*****? Я лауреат государственных премий Российской Федерации! Я привел свою дочь сфотографироваться с Биланом. Мы к Филиппу, к Коле Расторгуеву заходим в гости и пьем коньяк. Вы жердочки попутали? Какую х**** вы здесь устроили?" – закатил скандал Панин.

Озверевшего артиста окружила охрана ДК, где проходил концерт Билана, однако телохранители не предпринимали никаких действий в отношении Панина. К месту скандала подоспели и представители СМИ. Гнев Алексея обрушился и на них. "Ты кто такой? Тебе штатив в ж*** засунуть?" – задал риторический вопрос журналистам Панин.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 20 2017 в 1:26 PST

Несмотря на нецензурную брань и выкрики, к Диме Алексея так и не пустили, утверждает Super. Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Панин высказался о столкновении с представителем Билана. Возмущенный артист сообщил, что достал билеты на концерт для своей дочери Нюси и ее подружки, сам он на выступлении Димы не присутствовал.

Однако после концерта Панин по просьбе дочки, которая хотела сфотографироваться с Биланом, попытался обсудить эту возможность с певцом, и вот тут на его пути встала директор исполнителя. В результате и произошел скандал.

"СХОДИЛИ НА КОНЦЕРТ К БИЛАНУ!🎤🎸 П*****!😡 КИРКОРОВ, КОГДА ПРИХОДИЛИ МОЯ МАМА И ДОЧКА, ЛИЧНО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ, КАК ИХ ПОСАДИЛИ.💥#киркоров #ФилиппКиркоров БИЛАН ПОКА НЕ ПОЗВОНИЛ И НЕ ИЗВИНИЛСЯ☎️", – написал Алексей Панин.