Окружение шепчется о возможном раке у Табакова

Состояние здоровья актера вызывает много слухов. Но родные, коллеги и поклонники не теряют надежды.

Новости о состоянии здоровья Олега Табакова приходят самые тревожные. 82-летнего артиста доставили в реанимацию 27 ноября. А вскоре СМИ сообщили, что худруку МХТ имени Чехова стало хуже. Мол, Табаков не может самостоятельно дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Следом стало известно о заражении крови у артиста.

Потом появилась информация, что 29 ноября он перенес хирургическое вмешательство. Это могло быть как обычное стентирование сосудов, так и что-то куда более серьезное. При этом его младший сын Павел уверяет, что актер проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. В то же время старший наследник актера Антон заявил, что артист госпитализирован из-за проблем с легкими. Сам Олег Табаков сказал журналистам, умудрившимся до него дозвониться, что болен.

Рядом с актером в больнице практически постоянно находится его жена Марина Зудина. Однако артистка воздерживается от комментариев относительно состояния мужа. Поэтому слухи и множатся. Например, теперь в окружении Табакова предполагают, что, возможно, у него обнаружено онкологическое заболевание, но об этом пока не сообщают общественности.

В связи с этим многие вспомнили, что недавно артист сыграл умирающего от рака старика в спектакле Константина Богомолова "Юбилей ювелира". И эта роль могла оказаться пророческой.

Но поклонники Табакова не теряют надежды, что слухи о страшной болезни не найдут официального подтверждения и актер поправится.