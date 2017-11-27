У Олега Табакова заражение крови

Попавший в реанимацию актер Олег Табаков находится в крайне тяжелом состоянии. У артиста выявлено заражение крови.

Медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис. Причина заражения пока не установлена. Врачи проводят обследования и выясняют точную причину заболевания, пишет РЕН ТВ.



Между тем, в окружении Табакова все сообщения о тяжелом состоянии актера опровергают. Так, сын артиста Павел сообщил, что Олег Табаков находится в больнице с плановым стоматологическим обследованием. "Все в порядке, поэтому проблем никаких нет", – пояснил он.

В свою очередь представитель театра "Табакерка" рассказал, что артист в частной столичной клинике проходит стоматологическое лечение. "Он занимается имплантатами", – заявили в пресс-службе "Табакерки", добавив, что режиссер самостоятельно приехал на очередной прием к врачу.

Сам Олег Табаков в разговоре с журналистом радиостанции "Говорит Москва" подтвердил, что находится в больнице. "Я болен", – кратко сказал актер, после чего положил трубку.

Информацию о том, что 82-летний артист госпитализирован в реанимацию появилась 27 ноября. У Олега Табакова заподозрили тяжелое воспаление легких. Из-за болезни артиста был отменен спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова.