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Звезда "Дома-2" шокирована пьяным инцидентом с малолетним внуком

Евгений Кузин и Александра Артемова. Фото: instagram.com/kuzinzhenya
Ирина Агибалова возмущена случившимся на свадьбе у бывшего зятя. Она считает, что мальчика там вообще не должно было быть.
прочитано 8087 раз

Бывшие участники "Дома-2" Александра Артемова и Евгений Кузин потратили выигранный на проекте миллион на организацию шикарной свадьбы. На торжество были приглашены ведущие телестройки и бывшие участники проекта. А ведущими стали Степан Меньщиков и Рустам Солнцев.

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Для Кузина этот брак стал вторым. Ранее Евгений был женат на другой участнице "Дома-2" Маргарите Агибаловой, которая родила от него сына Митю. Сейчас у девушки тоже другая семья. А мальчик присутствовал на свадьбе папы и чужой тети.

Правда, ребенок во время праздника пострадал от падения Вики Берниковой. Гостья пыталась поймать букет невесты и по неосторожности снесла с ног маленького Митю, сына жениха. Момент падения ребенка зафиксировали сразу несколько камер, и, разумеется, записи дошли до бабушки мальчика Ирины Агибаловой – одной из самых известных участниц "Дома-2".

"Я в шоке, конечно, была, что Вика не заметила ребенка, что он упал, а она не заметила и этого, – возмущается Агибалова. – Я считаю, что букет невесты надо ловить в ручки. Если он упал, это уже не считается. Кто ребенка туда вообще поставил? Где папа, дедушка? Ему должны были объяснить, что букет невесты ловят только девушки…"

"Слава богу, ребенок жив и здоров, не пострадал. Каждая мама, которая увидела бы, что ее ребенок находится на чужом торжестве и падает из-за пьяной тети, отреагирует таким образом", – цитирует Агибалову-старшую dom2life.ru

Автор: Иван Губкин1 декабря 2017, 14:28
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