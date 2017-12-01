Звезда "Дома-2" шокирована пьяным инцидентом с малолетним внуком

Ирина Агибалова возмущена случившимся на свадьбе у бывшего зятя. Она считает, что мальчика там вообще не должно было быть.

Бывшие участники "Дома-2" Александра Артемова и Евгений Кузин потратили выигранный на проекте миллион на организацию шикарной свадьбы. На торжество были приглашены ведущие телестройки и бывшие участники проекта. А ведущими стали Степан Меньщиков и Рустам Солнцев.

Для Кузина этот брак стал вторым. Ранее Евгений был женат на другой участнице "Дома-2" Маргарите Агибаловой, которая родила от него сына Митю. Сейчас у девушки тоже другая семья. А мальчик присутствовал на свадьбе папы и чужой тети.

Правда, ребенок во время праздника пострадал от падения Вики Берниковой. Гостья пыталась поймать букет невесты и по неосторожности снесла с ног маленького Митю, сына жениха. Момент падения ребенка зафиксировали сразу несколько камер, и, разумеется, записи дошли до бабушки мальчика Ирины Агибаловой – одной из самых известных участниц "Дома-2".

"Я в шоке, конечно, была, что Вика не заметила ребенка, что он упал, а она не заметила и этого, – возмущается Агибалова. – Я считаю, что букет невесты надо ловить в ручки. Если он упал, это уже не считается. Кто ребенка туда вообще поставил? Где папа, дедушка? Ему должны были объяснить, что букет невесты ловят только девушки…"

"Слава богу, ребенок жив и здоров, не пострадал. Каждая мама, которая увидела бы, что ее ребенок находится на чужом торжестве и падает из-за пьяной тети, отреагирует таким образом", – цитирует Агибалову-старшую dom2life.ru