Участников "Дома-2" упрекнули в растрате миллиона

Влюбленные водят за нос поклонников. Но, кажется, недолго виться веревочке.

Поклонники Саши Артемовой и Жени Кузина на протяжении полугода ждут свадьбы своих любимцев. В феврале влюбленные выиграли главный приз конкурса "Свадьба года" – миллион на проведение торжества. С тех пор на предстоящей свадьбе звезды "Дома-2" изрядно пропиарились. Они делились подробностями грядущего торжества, дважды давали клятвы верности, невеста выбирала свадебное платье. Однако, несмотря на многочисленные обещания, Кузин так и остался холостяком.

Поползли слухи, что жениться они вовсе не собирались. Поклонники обвинили звезд реалити-шоу в том, что они спустили подаренный миллион. Мол, Александра и Евгений уже давно потратили свадебные деньги на приобретение квартиры. И не стали устраивать торжество в этом году, так как ремонт жилища требовал денег. Но организаторы телепроекта "Дом-2" просто-таки заставили их сыграть свадьбу, ибо по договору они должны пожениться именно в 2017 году.

Публикация от Женя Кузин и Саша Артемова (@kuzin_artemova) Июн 16 2017 в 1:45 PDT

Положение молодых людей трудное. Но один из организаторов конкурса "Свадьба на миллион" успокоил поклонников. "Деньги Саше и Жене будут перечислены только на оплату торжества или, например, свадебного платья или торта. На другие нужны потратить их невозможно", – заверил он Dni.Ru.

Публикация от Женя Кузин и Саша Артемова (@kuzin_artemova) Мар 7 2017 в 3:48 PST

По словам Саши, свадьбу покажут на проекте "Дом-2". А слухи о растрате денег ее очень обижают. "Началась какая-то травля. Одни и те же люди каждый день регистрируются с новых аккаунтов и пишут мне гадости, оскорбления. Якобы мы потратили призовые деньги на квартиру и на какие-то нужды, – поделилась переживаниями девушка в разговоре с dom2magazine. – Это наговоры, миллион до сих пор находится у проекта, нам еще ничего не выплачивали. Так неприятно и обидно, что люди клевещут, не зная ситуации".