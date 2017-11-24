Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"

Влюбленные закатили пир на весь мир. Они будут праздновать создание семьи три раза.

Звезды "Дома-2" Женя Кузин и Саша Артемова вечером 24 ноября устраивают шикарное торжество по случаю бракосочетания. Они расписались еще 22 числа, но праздник перенесли, чтобы собрать как можно больше друзей и как следует отметить радостное событие.

В ЗАГС пара отправилась в белоснежных костюмах. А свадебное платье для невесты и смокинг для жениха было решено надеть лишь в день торжества – 24 ноября. Вести праздник пригласили шоумена Рустама Солнцева, который тоже вышел из "Дома-2".

"Это будет шикарная подмосковная вилла. Пригласили 50 гостей, до мелочей продумали меню. Встречались с декораторами – хотели украсить зал преимущественно живыми цветами. За свадебным платьем я летала в Сочи, для меня сшил его очень талантливый дизайнер. Наряд будет очень пышным и торжественным, думаю, я смогу почувствовать себя королевой", – рассказала Саша.

Впрочем, росписью и гулянкой дело не ограничится. "Будет у нас и вторая церемония. Полетим на острова, но какие, еще не выбрали. Хочется чего-то экзотичного, как вариант, это могут быть Карибы. Второе торжество организуем с элементами местного колорита, кто знает, может быть, я буду в купальнике. Наш праздник должен запомниться на всю жизнь!" – цитирует Артемову портал dom2life.ru.

Публикация от Новая компания BEAUTY INSIDE. (@kuzin_zhenya) Ноя 22 2017 в 7:17 PST

Напомним, что получение штампов в паспортах не обошлось у влюбленных без приключений. Регистрация в ЗАГСе была запланирована на 12:30 22 ноября, однако влюбленные несколько часов безрезультатно прождали под дверью учреждения. Им заявили, что расписаться они смогут только в 17:00. Это сильно огорчило невесту.