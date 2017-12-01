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Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Бывшая жена Джигарханяна упивается свободой. И пускает посторонних в спальню, чтобы запечатлели ее прелести.
прочитано 5148 раз

Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждается свободой. "Не прошло и 20 лет – и я в новом статусе. Молодая пианистка, – улыбнулась бывшая жена Армена Джигарханяна. – Мне нравится". Она снимается в телепередачах, дает интервью и готовится к новой счастливой жизни – собирается уехать в Париж, выйти замуж и родить ребенка. 

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Невеста она теперь завидная – имеет три московские квартиры общей стоимостью свыше 100 миллионов, солидные банковские счета и престижную иномарку. Женихи наверняка будут в очереди стоять. Тем более, когда узнают, какой вкусный клюквенный компот варит ее мама. Его особенно любил актер, с которым Виталина 27 ноября развелась.

Чтобы показать товар лицом, пианистка начала публиковать на своей странице в Facebook призывные снимки из постели. Вот, мол, какая красавица, и одна на большой кровати.

Друзья взахлеб хвалят Цымбалюк-Романовскую и называют ее не иначе, как нежный цветок. Среди поддерживающих Виталину – Елена Этуш, четвертая жена актера Владимира Этуша. Она, как и товарка, намного младше супруга: разница в возрасте четы Этуш составляет 42 года. А Цымбалюк-Романовская моложе бывшего мужа на 44 года. Сейчас модно жениться на "внучках", но при этом с трудом ходить и плохо соображать.

Жену Этуша тоже обвиняли в нечистоплотности. "Вы даже не представляете, сколько мерзостей я прочитала о себе, да и о Владимире Абрамовиче, когда у нас украли деньги, – вспомнила Елена. – Просто не можете представить, каково это, когда любая мразь от безделья лезет в вашу жизнь своими грязными лапами со своими мерзкими измышлениями и предположениями. Причем эта самая мразь пишет мерзости о вас публично и с такой уверенностью и апломбом, как будто знает вас с детства и живет с вами в одной квартире".

Автор: Иван Губкин1 декабря 2017, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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