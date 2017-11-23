Молодая жена раскрыла состав любимого Джигарханяном компота

Чем на самом деле поили любимого артиста. Слухи ходили разные. Но молодая жена сообщила точный рецепт.

Вся страна обсуждает частную жизнь 82-летнего артиста Армена Джигарханяна. В ток-шоу на различных каналах обсуждается, как молодая жена кормила его с ложечки диетическими продуктами, водила под руку и заказывала обувь у мастера в Баден-Бадене. Но особенно народ взбудоражила незначительная, казалось бы фраза, сказанная в одном из эфиров. Мол, особенно Армен Борисович любил клюквенный компот, который ему варила теща.

Ну, казалось бы, компот и компот. Ан-нет, народ стал юродствовать. И грянул очередной скандал. "Вроде на своих ногах приходил на эфиры, а как волшебный морс прекратил принимать,то сразу все и отказало. Оказывается и с ложки кормили, и памперсы надевали, и на работу привозили, и в кабинете запирали, особенно, где он в шапочке и в потертых трениках в кабинете сидит, а они его снимают на скрытую камеру и опять морс наваривают", "А что сварить компот, в данном случае приравнивается к гражданскому подвигу? Или это что-то шедевральное и очень сложное? Не слишком ли дорогую цену платит Армен, за тот злосчастный компот?", "Да, журналюга явно прикормленный борщом с галушками, раз так яростно отстаивает интересы гостьи столицы, кулинарки по совместительству, и клюквенный мамин кисель", – шумят пользователи.

Видя такой интерес к теме клюквенного компота, Dni.Ru решили выяснить, чем же таким вкусным поили артиста дома. И связались с его 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Та с удовольствием поделилась маминым рецептом. "Клюква толчется деревянной ложкой в эмалированной посуде, заливается водой, доводится до кипения, но кипятить компот на надо. Потом накрыть крышкой и подержать, дать настояться. В конце добавить по вкусу сахар".