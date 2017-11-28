Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном

Теперь бывшая муза актера – завидная невеста. У нее много свободного времени и планов.

Виталина Цымбалюк-Романовская уже сутки как завидная невеста. У нее в Москве есть три квартиры стоимостью 100 миллионов рублей, есть и капиталы. "В июне она получила от Джигарханяна доверенности, завещание. В августе сняла в банке деньги за половину квартиры его бывшей жены. А как только он лег в больницу, она с его доверенностью и его паспортом сняла все деньги с его накопительного счета", – рассказал журналистам друг актера Артур Согомонян.

Кажется, теперь Виталине хочется одного – покоя и простого женского счастья. Она 16 лет заботилась о старике, кормила с ложечки, следила за его диетой, поила маминым клюквенным компотом, водила под ручку, заказывала туфли у мастера в Баден-Бадене, работала директором в его театре. Свою молодость пианистка посвятила человеку, который потом так некрасиво с ней обошелся – ославил на всю страну и обозвал воровкой.

"Я горжусь собой, – написала Виталина сразу после развода на своей странице в социальной сети Facebook. – Благодарю друзей – ваша поддержка делает меня очень сильной. Я даже не ожидала, что так достойно смогу пережить этот кошмар, ад и травлю".

Судя по опубликованным бывшей музой Армена Джигарханяна снимкам, поддерживали ее все это время телеведущий Андрей Малахов и актриса Алика Смехова. После съемок в ток-шоу "Прямой эфир", где за нее порадовались приятели, Цымбалюк-Романовская отправилась на банкет по случаю юбилея дружественного издания. И там, говорят, на всю катушку отметила развод и начало новой жизни. Виталина планирует уехать в Париж, выйти замуж и наконец-то стать мамой.