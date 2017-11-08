Избитая Кравец уничтожила подлого любовника-альфонса

Актриса и певица врезала бесстыжему жиголо. А она умеет ставить людей на место.

На Рублевке снова штормит. Не успела постоянно избиваемая кем-то певица и актриса Алена Кравец опомниться от череды собственных потрясений, связанных со скандалами с домашним персоналом, как вновь оказалась в эпицентре дорогих разборок.

На этот раз Алена во время телевизионного шоу "На самом деле" вступилась за честь и достоинство своей подруги по престижному шоссе Ксении Мерц. О последней известно, что она была телеведущей на "Муз-ТВ", а сейчас владеет салоном красоты и ее называют светской львицей.

Причиной слез подруги Алены Кравец стал юный 23-летний любовник. Мерц обвиняет его в иждивенчестве – мол, он альфонс, который присосался и просит за секс денег и прочих материальных благ. Ксении это надоело, и она требует от бывшего возлюбленного возмещения морального ущерба. Светская львица уверяет, что Александр Здасюк наживался на ней и использовал в корыстных целях.

Поддержать подругу в нелегкий момент пришла ее боевая подруга Алена Кравец. В этой программе она уже выводила на чистую воду бывшего мужа, потом очередь дошла и до домработницы. Теперь же врезала сексуальному, но меркантильному дружку Мерц. Алена за словом в карман не лезет и морально просто уничтожила альфонса.