На Кравец навели порчу и выкололи глаза

Полоса невезения продолжает преследовать певицу. Дело принимает серьезный оборот.

Казалось бы, только что поставлена логическая правовая точка в многомесячном конфликте Алены Кравец в бывшей домработницей. Скандал закончился исковым заявлением певицы и модели против женщины, публично оскорбившей ее в эфире федерального канала.

Но на днях в ворота роскошного Рублевского особняка певицы постучались три цыганки. Охранник звездного дома выгнал незваных гостей, однако уходить они не и собирались. Затаившись за углом, цыганки бросились под колеса машины, на которой Алена выехала из дома по делам. Водитель успел за тормозить, и в этот момент женщины стали кричать, что на Алену кто-то наводит порчу и они за 5 тысяч готовы снять его.

Певица проигнорировала эти слова. Но уже на следующий день к воротам звездного дома кто-то подбросил куклу в виде Алены Кравец с выколотыми глазами. А еще через пару дней у дома стали появляться непонятные платки и другие предметы, явно связанные с колдовством.

Обеспокоенная певица усилила охрану и установила дополнительные камеры. Связаны все эти события с конфликтом между хозяйкой и бывшей домработницей пока неизвестно. Возможно, это всего лишь цепь неприятных совпадений. Тем не менее, если таинственные предметы не прекратят появляться у дома, Алена Кравец обратится за защитой в правоохранительные органы.

Она очень боится и порчи, которую на нее могут навести. Ведь девушка везде подчеркивает, что сказочно богата. Мол, даже трусы у нее расшиты натуральным жемчугом.

