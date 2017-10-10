Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой

Фотомодель похвасталась бельем с жемчужиной. Она гордится, что удачно выскочила замуж.

Словесной перепалкой между певицей Аленой Кравец и звездой 80-х Катей Семеновой обернулся эфир программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Выпуск был посвящен звездным помощникам и проблемами, с которыми сталкиваются их работодатели. Алена Кравец стала одной из основных героинь. Певица показала зрителям свой роскошный особняк на Рублевке и поделилась негативным опытом общения с прислугой. В частности, Алена пожаловалась на бывшую домработницу, которая испортила немало ее дорогих нарядов.

Неожиданно микрофон взяла сидевшая по соседству певица Катя Семенова. Она скептически отнеслась к непонятным ей проблемам богатых коллег. Звезду 80-х возмутило продемонстрированное шикарное нижнее белье Алены Кравец, расшитое натуральным жемчугом и стразами. Семенова сообщила, что тоже когда-то купила трусы с жемчужиной, которая застряла в пятой точке и находится там по сию пору.

"Мне было неловко за Екатерину, взрослую женщину, уважаемую певицу, - рассказала после эфира Кравец корреспонденту Dni.Ru. – Не понимаю, почему она резко заняла негативную позицию в отношении меня. Мой образ роскошный жизни вызывает у кого-то раздражение, зависть, может быть. Но у меня такая жизнь, да, я десять лет была замужем за очень состоятельным человеком, который поддерживает меня и нашу дочь и сегодня".

"Мы ведем роскошный образ жизни, считайте, что мне повезло, – хвастается Кравец. – Выйти удачно замуж – это тоже непросто. Я не понимаю, что так задело и развеселило Екатерину Семенову, и она устроила из программы юмористическое, даже саркастическое шоу. По сути, она просто начала разжигать в эфире классовую ненависть на почве собственной неустроенности".





"Эпизод с трусами и жемчужиной в пятой точке вызвал полное мое недоумение, он как-то особенно задел Екатерину, – продолжает Кравец. – Я понимаю, что ей уже некуда и незачем надевать такое белье. А мне оно нравится, мне есть для кого его надевать, я часто снимаюсь в красивом белье. И не вижу в этом ничего предосудительного. Екатерина же заявила, что ей вполне хватает того, что у нее есть. Мне кажется, что она просто застряла в своих 80-х, достигнув определенного уровня достатка, не самого завидного по нынешним временам. Наверное, у нее просто нет стремлений что-то менять, улучшать. Ее все устраивает, и это ее выбор, ее право", – считает Алена Кравец.